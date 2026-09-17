Monopattini elettrici e incidenti in aumento: il caso approda a Berna

Numeri che, secondo l'esponente della Lega, pongono la questione dell'adeguatezza delle norme attualmente in vigore. Per i monopattini elettrici, sottolinea Quadri «il casco non è obbligatorio e non è prevista una targa che consenta di identificare il veicolo. Anche sul piano assicurativo il regime applicabile è diverso da quello previsto per altri veicoli».

Alla luce della crescente diffusione dei monopattini e dell'aumento degli incidenti, il parlamentare porta quindi il tema sul piano delle possibili misure: casco obbligatorio, una targa o un altro sistema di identificazione e un'assicurazione di responsabilità civile. Al Consiglio federale domanda infine se l'attuale disciplina sia ancora adeguata o se sia necessaria una revisione complessiva.