Sempre meno domande d'asilo in Svizzera

Nel solo mese di agosto sono state presentate 1896 domande d’asilo, di cui 1535 primarie e 361 secondarie. Queste ultime sono riconducibili a nascite, ricongiungimenti familiari e domande multiple. Rispetto ad agosto 2025, le domande primarie sono diminuite del 13 per cento, mentre quelle secondarie hanno registrato un calo del 14 per cento.