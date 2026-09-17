Sempre meno domande d'asilo in Svizzera
Il calo delle richieste spinge la Segreteria di Stato della migrazione a rivedere al ribasso le stime per il 2026, mentre l’Afghanistan resta il principale Paese d’origine.
SVIZZERA - Le richieste d’asilo continuano a diminuire in Svizzera. Secondo i dati diffusi dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), nei primi otto mesi del 2026 sono state presentate a livello nazionale 13'545 domande, il 16,9 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’Afghanistan si conferma il principale Paese di provenienza (389 domande), seguito da Algeria (262), Eritrea (256), Somalia (147) e Turchia (128).
Nel solo mese di agosto sono state presentate 1896 domande d’asilo, di cui 1535 primarie e 361 secondarie. Queste ultime sono riconducibili a nascite, ricongiungimenti familiari e domande multiple. Rispetto ad agosto 2025, le domande primarie sono diminuite del 13 per cento, mentre quelle secondarie hanno registrato un calo del 14 per cento.
Sempre in agosto, la SEM ha liquidato in prima istanza 2328 domande d’asilo, accogliendone 565. Nello stesso periodo, 849 persone hanno lasciato la Svizzera sotto il controllo delle autorità: 533 autonomamente e 316 accompagnate sotto scorta di polizia nello Stato d’origine, nello Stato Dublino competente o in uno Stato terzo.
Il calo delle richieste ha spinto la SEM a rivedere al ribasso le previsioni annuali in materia d’asilo. A gennaio erano attese 25'000 (+/-3000) nuove domande nell’intero 2026, mentre lo scenario ritenuto attualmente più probabile ne prevede 22'000 (+/-2000). Ridotte anche le stime relative alle domande per lo statuto di protezione S provenienti dall’Ucraina: la previsione è ora di circa 10 000 (+/-1000), rispetto alle 12 000 (+/-3000) ipotizzate in precedenza.