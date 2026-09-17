Amore fra giudici: denuncia per violazione segreto d'ufficio
L'ha presentata, contro ignoti, il Tribunale federale
LOSANNA - Il Tribunale federale (TF) ha presentato alla Procura federale una denuncia penale contro ignoti per violazione del segreto d'ufficio. La questione riguarda la copertura giornalistica da parte dei quotidiani Tamedia di una riunione di crisi sulla vicenda sentimentale avvenuta all'Alta Corte.
Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), confermando quanto riportato dalle testate CH-Media, ha dichiarato oggi all'agenzia Keystone-ATS di aver ricevuto una denuncia.
I giornali Tamedia avevano riportato la notizia di una riunione di crisi della Corte plenaria del TF in relazione alla relazione sentimentale tra due membri. Nello specifico, si trattava della ormai nota storia d'amore, nel frattempo finita, tra la giudice Beatrice van de Graaf e il giudice Yves Donzallaz.
Le testate hanno coperto in modo dettagliato e con informazioni privilegiate la disputa all'interno del Tribunale federale. Veniva in particolare riportato di una discussione volta a suggerire le dimissioni dei membri del tribunale coinvolti. Tuttavia, ciò non è avvenuto.
CH-Media ha tentato invano di ottenere l'accesso al verbale della seduta. Il contenuto del documento è confidenziale e sarebbe quindi stato divulgato in modo illecito.