ZURIGO
Un morto per legionellosi a Wetzikon
È il 33esimo caso in città dal 2025
Depositphotos (Jbruiz)
Fonte Ats
Un morto per legionellosi a Wetzikon
È il 33esimo caso in città dal 2025
WETZIKON - Una persona affetta da legionellosi è morta la scorsa settimana a Wetzikon (ZH). Dall'inizio del 2025, la città zurighese ha registrato complessivamente 33 casi. Finora non è stata individuata una fonte comune di infezione.
La persona deceduta presentava diverse patologie pregresse, ha indicato oggi l'Ufficio della sanità del Canton Zurigo. Non è ancora chiaro dove abbia contratto la legionellosi e sono in corso accertamenti.
Tutti i casi si sono verificati in momenti e luoghi diversi, viene ancora precisato. Le indagini finora condotte indicherebbero in vari casi un collegamento tra le malattie e la presenza di legionella nei campioni di acqua delle docce.
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