Un morto per legionellosi a Wetzikon

La persona deceduta presentava diverse patologie pregresse, ha indicato oggi l'Ufficio della sanità del Canton Zurigo. Non è ancora chiaro dove abbia contratto la legionellosi e sono in corso accertamenti.

Tutti i casi si sono verificati in momenti e luoghi diversi, viene ancora precisato. Le indagini finora condotte indicherebbero in vari casi un collegamento tra le malattie e la presenza di legionella nei campioni di acqua delle docce.