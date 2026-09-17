Abitazioni, «il punto più basso nella costruzione dovrebbe essere superato»

Il «netto aumento» della produzione abitativa dovrebbe almeno attenuare un po' la penuria di alloggi in tutta la Svizzera entro la fine del 2027. Secondo Wüest Partner, le basi per la ripresa sono già state poste alcuni anni or sono: «Nel 2020 gli sfitti, aumentati per anni, hanno iniziato a calare rapidamente». Allo stesso tempo, il valore di mercato degli immobili residenziali è cresciuto nettamente. Queste condizioni di mercato hanno creato incentivi per nuovi progetti abitativi e hanno stimolato ulteriori iniziative di sviluppo.

Dal progetto alla casa finita, però, passano spesso diversi anni. Tra i motivi vi sono la maggiore complessità nella pianificazione e realizzazione di nuove abitazioni a causa di ulteriori prescrizioni edilizie, il rincaro delle costruzioni e l'andamento dei tassi. Questi fattori hanno temporaneamente funto da freno: nel frattempo comunque molti progetti sviluppati dal 2020 hanno superato le fasi preliminari e sono prossimi al completamento.