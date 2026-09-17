Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare

LOSANNA - Visibilmente scioccati. Per loro è stata una mattinata che non dimenticheranno facilmente. I bambini che hanno visto il cadavere dell'uomo davanti alla loro scuola sono stati presi dal panico. «Hanno iniziato a piangere e a gridare che c'era un uomo morto nel cortile» ha raccontato una testimone.

Siamo davanti alla scuola elementare di Béthusy, a Losanna, dove alle 8.30 di giovedì mattina, è stato trovato un uomo disteso a terra mentre era circondato da medicinali.