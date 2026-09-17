Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare
Sotto shock i bambini che hanno iniziato a piangere e a urlare. L'uomo era circondato da medicinali.
LOSANNA - Visibilmente scioccati. Per loro è stata una mattinata che non dimenticheranno facilmente. I bambini che hanno visto il cadavere dell'uomo davanti alla loro scuola sono stati presi dal panico. «Hanno iniziato a piangere e a gridare che c'era un uomo morto nel cortile» ha raccontato una testimone.
Siamo davanti alla scuola elementare di Béthusy, a Losanna, dove alle 8.30 di giovedì mattina, è stato trovato un uomo disteso a terra mentre era circondato da medicinali.
La polizia losannese ha confermato l'intervento degli agenti, ma non si è pronunciata sulle circostanze del decesso. L'uomo è stato trasportato all'Ospedale Universitario di Losanna (CHUV) dove il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. «La sua nazionalità e il suo domicilio sono in corso di accertamento» si è limitata ad aggiungere la polizia, confermando di essere intervenuta per una segnalazione che indicava la presenza di un uomo in stato incosciente nei pressi del Collège de Mon-Repos. L'uomo era attorno alla cinquantina.