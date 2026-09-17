Ambrì, mesi di passione
Crediti covid, la scadenza fissata dalla SECO è nella primavera 2028. L'UFSPO ha invece due termini: la primavera 2027 e (al più tardi) il 2031
Possibili delle proroghe, ma in quel caso entrerebbero in scena attori diversi. E l'UFSPO prevede interessi di mora del 5%.
Crediti covid, la scadenza fissata dalla SECO è nella primavera 2028. L'UFSPO ha invece due termini: la primavera 2027 e (al più tardi) il 2031
Possibili delle proroghe, ma in quel caso entrerebbero in scena attori diversi. E l'UFSPO prevede interessi di mora del 5%.
AMBRÌ - Trenta milioni (circa) di debito complessivo, ventidue dei quali relativi alla costruzione della Gottardo Arena. Eppure non è quella montagna di franchi, una spesa obbligata tenuto conto che la vecchia Valascia non avrebbe più potuto ospitare partite di National League, che più fa preoccupare ad Ambrì. La voce a bilancio che più leva il sonno in Leventina è infatti quella relativa ai crediti covid da restituire alla Confederazione. Un debito da tre milioni (franco più franco meno) che, secondo quanto deciso nel difficile periodo della pandemia, andrà estinto molto presto.
Molto presto, ma quanto presto?
Nella tarda primavera del 2020 il Consiglio federale ha autorizzato i prestiti destinati a sostenere i campionati professionistici di calcio e hockey. Lo scopo dell’azione non era quello di permettere ai club, in quanto tali, di sopravvivere. Lo scopo della "manovra" era piuttosto quello di salvaguardare l'intero movimento. È insomma stata riconosciuta l’importanza delle società sul territorio, con lo sviluppo dei settori giovanili, ma anche l’impatto che esse hanno a livello sociale e culturale.
Le realtà in difficoltà durante la pandemia hanno così avuto accesso a crediti per loro indispensabili, impegnandosi però a restituirli a condizioni ben precise. Nessun interesse, questo è vero, ma la scadenza fissata in un futuro (allora) che è quasi diventato presente. Nel caso dei prestiti erogati dalla Segreteria di Stato dell’Economia (SECO), questa scadenza è la primavera del 2028.
E chi non ce la facesse?
Chi non dovesse riuscire a essere in regola con i pagamenti, potrebbe ottenere una proroga biennale del proprio prestito. Ma non dalle banche inizialmente coinvolte. Quegli istituti di credito si tutelerebbero infatti con la garanzia iniziale depositata dalla SECO, mentre quest’ultima si attiverebbe con altri partner, dei mediatori, per cercare una soluzione che soddisfi le parti coinvolte. Per riuscire, nello specifico, a portare al rimborso dello scoperto a condizioni sostenibili.
In tutto ciò serve ovviamente la buona volontà dell’azienda in questione - ma questo è un discorso generale, non specifico del club biancoblù - la quale, non volesse invece cooperare, vedrebbe avviate nei suoi confronti le classiche procedure penali.
La SECO non è in ogni caso stata l'unica ad aprire i cordoni della borsa. Anche l'Ufficio federale dello sport (UFSPO) si è mosso velocemente per rendere più solide le basi del movimento nazionale. Ha sostenuto anche l'Ambrì? Non c'è alcuna conferma ufficiale.
«Durante la pandemia di Covid-19 sono stati concessi prestiti senza interessi per far fronte a immediate difficoltà di liquidità per un importo complessivo di 9.4 milioni di franchi - ci hanno confermato dall'UFSPO - E anche prestiti senza interessi per compensare i mancati introiti derivanti dalla vendita dei biglietti per un importo complessivo di 100.8 milioni di franchi. La durata massima dei prestiti concessi nell'ambito del pacchetto di aiuti d'emergenza è di sette anni (al più tardi fino al 2027), mentre per i prestiti destinati agli sport di squadra è di massimo dieci anni dalla concessione del prestito (al più tardi fino al 2031, secondo quanto concordato individualmente con il club). In caso di ritardo nei pagamenti, anche parziali, viene applicato un interesse di mora del 5%. Qualora i pagamenti non vengano effettuati, si applicano le consuete misure di recupero crediti».