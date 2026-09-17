Ambrì, mesi di passione

Molto presto, ma quanto presto?

Nella tarda primavera del 2020 il Consiglio federale ha autorizzato i prestiti destinati a sostenere i campionati professionistici di calcio e hockey. Lo scopo dell’azione non era quello di permettere ai club, in quanto tali, di sopravvivere. Lo scopo della "manovra" era piuttosto quello di salvaguardare l'intero movimento. È insomma stata riconosciuta l’importanza delle società sul territorio, con lo sviluppo dei settori giovanili, ma anche l’impatto che esse hanno a livello sociale e culturale.