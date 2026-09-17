Ripartono anche gli Snakes: «Non è corretto mettere in dubbio questo progetto»

Il talento, e non solo in Ticino, non manca... «Abbiamo talenti anche d'oltre Gottardo che vogliono venire qui da noi e ce ne sono altri che non trovano spazio. In Swiss League, purtroppo, siamo scesi a dieci squadre dopo il ritiro del Winterthur, riducendo ancora di più i posti a disposizione dei giovani talenti. Bisogna avere un po' più di coraggio nel gettare nella mischia i giovani, anche in National League. Da un lato posso anche capirlo, visto che i club di NL sono sottoposti a una pressione enorme e costante. È altresì vero che, con squadre che schierano sei stranieri e altri cinque-sei posti occupati da giocatori d'esperienza, gli spazi sono ridottissimi».

Quanto è difficile lavorare in un contesto in cui il risultato passa in secondo piano? «Il risultato è importante, così come lo sono la prestazione e la possibilità di offrire un trampolino di lancio ai nostri ragazzi. Certo, vincere delle partite fa bene ai ragazzi, ma per noi contano soprattutto i progressi. Queste sono le nostre vittorie più grandi. Naturalmente vogliamo migliorare anche a livello di punti e classifica rispetto a la scorsa stagione».