Croci-Torti gongola, Maassen mastica amaro

E l'arbitro, che non ha convinto del tutto? Non voglio entrare in merito alle reti del Lugano, non voglio parlare delle decisioni dell’arbitro, fanno parte del gioco».

«Oggi abbiamo dimostrato di non essere scarichi dopo la partita con lo Young Boys - ha invece sottolineato Mattia Croci-Torti, mister bianconero - Dal primo secondo i miei hanno premuto sull’acceleratore, vinto tutti i duelli e dimostrato di essere un’ottima squadra. Non è facile vincere contro il San Gallo, lo sappiamo. Siamo stati bravi a interpretare la partita nel modo giusto. Oggi abbiamo approfittato delle palle lunghe. Von Ballmoos? Ha un dolore addominale. Niente di grave ma non si era allenato con la squadra e noi abbiamo fiducia in tutti i componenti della rosa. L'arbitro? Per me è stato perfetto sia con noi, sia con loro. Era la linea giusta che si deve tenere. Stiamo dando al campionato i segnali giusti, abbiamo dimostrato di essere all’altezza. Ma non ci siamo solo noi. Come l'YB e il Sion, anche il Basilea si farà sentire. Dobbiamo tenere i piedi per terra. I giovani ci danno tanto; chiaro, sono senza esperienza e con loro può succedere quello che è capitato a Philström. Ma non colpevolizziamolo, ha fatto un primo tempo magnifico».