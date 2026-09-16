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Croci-Torti gongola, Maassen mastica amaro

«Stiamo dando i segnali giusti al campionato»
Croci-Torti gongola, Maassen mastica amaro
Fresfocus
di U. M.Inviato esterno
+19
Croci-Torti gongola, Maassen mastica amaro
«Stiamo dando i segnali giusti al campionato»
Umore opposto - come prevedibile - per i mister di Lugano e San Gallo.
Super League16.09.2026
Lugano
4 - 1
S.Gallo
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - Un tempo dominato, uno, in inferiorità numerica, di sofferto controllo: con una prestazione convincente il Lugano ha battuto il San Gallo assicurandosi il settimo successo in otto giornate di campionato.

«Il Lugano ha meritato la vittoria, faccio i miei complimenti ai bianconeri - ha spiegato Enrico Maassen, allenatore del San Gallo - Per noi è stata una partita molto complicata. Soprattutto la prima parte dell’incontro l’abbiamo completamente mancata. Abbiamo perso tutti i duelli e i bianconeri hanno sfruttato bene i nostri errori. E questo senza dimenticare che avevamo di fronte una compagine molto forte. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, ma ormai la frittata era fatta. Mi attendo tutt’altra prestazione già nel fine settimana, con il Basilea. Dobbiamo giocare meglio, in difesa più attenti e in attacco più incisivi». 

E l'arbitro, che non ha convinto del tutto? Non voglio entrare in merito alle reti del Lugano, non voglio parlare delle decisioni dell’arbitro, fanno parte del gioco».

«Oggi abbiamo dimostrato di non essere scarichi dopo la partita con lo Young Boys - ha invece sottolineato Mattia Croci-Torti, mister bianconero - Dal primo secondo i miei hanno premuto sull’acceleratore, vinto tutti i duelli e dimostrato di essere un’ottima squadra. Non è facile vincere contro il San Gallo, lo sappiamo. Siamo stati bravi a interpretare la partita nel modo giusto. Oggi abbiamo approfittato delle palle lunghe. Von Ballmoos? Ha un dolore addominale. Niente di grave ma non si era allenato con la squadra e noi abbiamo fiducia in tutti i componenti della rosa. L'arbitro? Per me è stato perfetto sia con noi, sia con loro. Era la linea giusta che si deve tenere. Stiamo dando al campionato i segnali giusti, abbiamo dimostrato di essere all’altezza. Ma non ci siamo solo noi. Come l'YB e il Sion, anche il Basilea si farà sentire. Dobbiamo tenere i piedi per terra. I giovani ci danno tanto; chiaro, sono senza esperienza e con loro può succedere quello che è capitato a Philström. Ma non colpevolizziamolo, ha fatto un primo tempo magnifico».      

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CLASSIFICA
Super League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Lugano82271023716
2Sion81860222139
3Young Boys816440281612
4Basilea81341316142
5Servette810314910-1
6S.Gallo8103141318-5
7Zurigo8103141319-6
8Lucerna892331217-5
9Grasshopper882241219-7
10Thun872151322-9
11Vaduz862061719-2
12FC Lausanne-Sport86134711-4
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 16.09.2026 22:10
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