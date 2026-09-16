Il Benfica passeggia a San Siro

Impegnato in casa contro il Benfica nel match di cartello della prima giornata del torneo, il Diavolo è infatti caduto 0-2, arrendendosi a un avversario più in palla e più convinto. Bruttissimi nel primo tempo, chiuso sotto per effetto della rete di Lukebakio, Maignan e soci hanno disputato una ripresa almeno decente. Imprecisi in attacco (imperdonabile un errore di De Winter) e leggerissimi dietro, sono tuttavia stati nuovamente puniti dai lusitani (rete di Kamiski), che hanno così potuto festeggiare un successo prestigioso.

Nella sera europea, tra le tante squadre scese in campo, hanno festeggiato anche il Bayer Leverkusen, sbarazzatosi 2-0 del Celje, l’Olympiakos, che ha regolato 2-1 lo Jagellonia, e il Lione, andato a vincere 2-1 in casa dell’Anderlecht.