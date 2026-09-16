Il Benfica passeggia a San Siro
Rossoneri deludenti e... infilzati dai portoghesi
Un gol per tempo e il Diavolo è finito in ginocchio.
Rossoneri deludenti e... infilzati dai portoghesi
Un gol per tempo e il Diavolo è finito in ginocchio.
|16
|Mike Maignan
|42
|Filippo Terracciano 46'
|5
|Koni De Winter
|31
|Strahinja Pavlovic
|21
|Samuel Chukwueze
|80
|Yunus Musah
|30
|Ardon Jashari 73'
|33
|Davide Bartesaghi 57'
|20
|Omari Hutchinson 46'
|70
|Alphadjo Cisse 57'
|9
|Goncalo Ramos
|Anatoliy Trubin
|1
|Daniel Banjaqui
|58
|Alessandro Circati
|3
|Tomas Araujo
|44
|89' Souffian El Karouani
|34
|70' Fredrik Aursnes
|8
|Joao Palhinha
|36
|79' Jakub Kaminski
|13
|70' Georgiy Sudakov
|10
|Dodi Lukebakio
|11
|79' Jhon Duran
|22
MILANO - Non del tutto convincente in Serie A (due vittorie e due pareggi nelle prime quattro partite), il Milan aspettava l’Europa League per dare una gioia vera ai suoi tifosi. La seconda competizione continentale è arrivata e i tifosi rossoneri… hanno pianto.
Impegnato in casa contro il Benfica nel match di cartello della prima giornata del torneo, il Diavolo è infatti caduto 0-2, arrendendosi a un avversario più in palla e più convinto. Bruttissimi nel primo tempo, chiuso sotto per effetto della rete di Lukebakio, Maignan e soci hanno disputato una ripresa almeno decente. Imprecisi in attacco (imperdonabile un errore di De Winter) e leggerissimi dietro, sono tuttavia stati nuovamente puniti dai lusitani (rete di Kamiski), che hanno così potuto festeggiare un successo prestigioso.
Nella sera europea, tra le tante squadre scese in campo, hanno festeggiato anche il Bayer Leverkusen, sbarazzatosi 2-0 del Celje, l’Olympiakos, che ha regolato 2-1 lo Jagellonia, e il Lione, andato a vincere 2-1 in casa dell’Anderlecht.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Sparta Prague
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|2
|SL Benfica
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|Bayer Leverkusen
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|4
|Lyon
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|5
|Olympiacos
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|6
|AC Omonia Nicosia
|1
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|7
|Sunderland AFC
|1
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|8
|Hapoel Beer Sheva
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|9
|Rennes
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|10
|Sturm Graz
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|11
|Dinamo Zagreb
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|12
|Lech Poznan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|FC Viktoria Plzen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|OFI Crete
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Union St.Gilloise
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|Ferencvarosi Budapest
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|TSG Hoffenheim
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|NEC Nijmegen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|Lillestroem
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|Real Sociedad
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|Marseille
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|Levski Sofia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|AFC Bournemouth
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|Crystal Palace
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|Juventus
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|26
|Celtic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|27
|FC Salzburg
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|28
|Besiktas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|29
|Torreense
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|30
|Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|31
|Anderlecht
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|32
|Celta Vigo
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|33
|Az Alkmaar
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|34
|Nk Cm Celje
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|35
|Milan
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|36
|Ararat Armenia
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|4
|-3