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EUROPA LEAGUE

Il Benfica passeggia a San Siro

Rossoneri deludenti e... infilzati dai portoghesi
Il Benfica passeggia a San Siro
Imago
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+8
Il Benfica passeggia a San Siro
Rossoneri deludenti e... infilzati dai portoghesi
Un gol per tempo e il Diavolo è finito in ginocchio.
Europa League16.09.2026
Milan
0 - 2
SL Benfica
CALCIO: Risultati e classifiche

MILANO - Non del tutto convincente in Serie A (due vittorie e due pareggi nelle prime quattro partite), il Milan aspettava l’Europa League per dare una gioia vera ai suoi tifosi. La seconda competizione continentale è arrivata e i tifosi rossoneri… hanno pianto.

Impegnato in casa contro il Benfica nel match di cartello della prima giornata del torneo, il Diavolo è infatti caduto 0-2, arrendendosi a un avversario più in palla e più convinto. Bruttissimi nel primo tempo, chiuso sotto per effetto della rete di Lukebakio, Maignan e soci hanno disputato una ripresa almeno decente. Imprecisi in attacco (imperdonabile un errore di De Winter) e leggerissimi dietro, sono tuttavia stati nuovamente puniti dai lusitani (rete di Kamiski), che hanno così potuto festeggiare un successo prestigioso.

Nella sera europea, tra le tante squadre scese in campo, hanno festeggiato anche il Bayer Leverkusen, sbarazzatosi 2-0 del Celje, l’Olympiakos, che ha regolato 2-1 lo Jagellonia, e il Lione, andato a vincere 2-1 in casa dell’Anderlecht.

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CLASSIFICA
Europa League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Sparta Prague13100413
2SL Benfica13100202
3Bayer Leverkusen13100202
4Lyon13100211
5Olympiacos13100211
6AC Omonia Nicosia13100101
7Sunderland AFC13100101
8Hapoel Beer Sheva11010000
9Rennes11010000
10Sturm Graz11010000
11Dinamo Zagreb11010000
12Lech Poznan00000000
13FC Viktoria Plzen00000000
14OFI Crete00000000
15Union St.Gilloise00000000
16Ferencvarosi Budapest00000000
17TSG Hoffenheim00000000
18NEC Nijmegen00000000
19Lillestroem00000000
20Real Sociedad00000000
21Marseille00000000
22Levski Sofia00000000
23AFC Bournemouth00000000
24Crystal Palace00000000
25Juventus00000000
26Celtic00000000
27FC Salzburg00000000
28Besiktas00000000
29Torreense00000000
30Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge1000112-1
31Anderlecht1000112-1
32Celta Vigo1000101-1
33Az Alkmaar1000101-1
34Nk Cm Celje1000102-2
35Milan1000102-2
36Ararat Armenia1000114-3
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 16.09.2026 23:10
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