Il Real Madrid si interessa a Kobel
Il portiere svizzero del Borussia Dortmund è «seguito da vicino» dai Blancos.
CALCIO - Gregor Kobel potrebbe diventare il primo calciatore svizzero a vestire la maglia del Real Madrid. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo «AS», il 28enne portiere della Nazionale e del Borussia Dortmund è stato proposto alla dirigenza dei Blancos e viene «seguito da vicino» dagli osservatori del club.
La pista non sarebbe tuttavia destinata a concretizzarsi nell'immediato. Il Real Madrid punta infatti a prolungare il contratto di Thibaut Courtois, attualmente in scadenza nel giugno 2027. Secondo «AS», il 34enne belga e il club sarebbero vicini a un accordo per un'ulteriore stagione: Kobel rappresenterebbe quindi soprattutto un'opzione per il futuro.
Il nazionale svizzero, 27 presenze con la Nati, è sotto contratto con il Borussia Dortmund fino al 2028. Il club tedesco non sembra intenzionato a privarsene facilmente. Secondo «Bild», inoltre, lo stesso Kobel non avrebbe intenzione di cambiare squadra nell'immediato.
Il portiere cresciuto nel Grasshopper e passato anche da Hoffenheim, Augusta e Stoccarda avrebbe infatti rifiutato quest'estate una proposta del Newcastle, nonostante uno stipendio indicato come «nettamente superiore» a quello percepito a Dortmund. Kobel privilegerebbe la stabilità e continuerebbe a credere nella possibilità di conquistare titoli con il BVB. Secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato è attualmente stimato in 40 milioni di euro.