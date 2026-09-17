Il Real Madrid si interessa a Kobel

Il nazionale svizzero, 27 presenze con la Nati, è sotto contratto con il Borussia Dortmund fino al 2028. Il club tedesco non sembra intenzionato a privarsene facilmente. Secondo «Bild», inoltre, lo stesso Kobel non avrebbe intenzione di cambiare squadra nell'immediato.

Il portiere cresciuto nel Grasshopper e passato anche da Hoffenheim, Augusta e Stoccarda avrebbe infatti rifiutato quest'estate una proposta del Newcastle, nonostante uno stipendio indicato come «nettamente superiore» a quello percepito a Dortmund. Kobel privilegerebbe la stabilità e continuerebbe a credere nella possibilità di conquistare titoli con il BVB. Secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato è attualmente stimato in 40 milioni di euro.