Quei momenti in cui la mente può cedere
Per sostenere il benessere di chi si trova ad affrontare situazioni di questo tipo, il DSS ha avviato il progetto “Favorire il benessere di persone in situazioni di vulnerabilità”, con una giornata di formazione gratuita per i professionisti.
BELLINZONA - Prendersi cura di sé e della propria salute in maniera consapevole è importante durante tutto l'arco della vita, ma assume un'importanza ancora più centrale in periodi di cambiamento, incertezza, difficoltà o transizione.
Alcune situazioni e fasi della vita, come un periodo di disoccupazione o di assistenza, una malattia, un’invalidità o anche un’esperienza di isolamento sociale, possono contribuire a creare condizioni di maggiore vulnerabilità e aumentare il rischio di sviluppare malessere o disagio psichico. Ognuno può contribuire a coltivare la propria salute mentale, ad esempio tramite scelte e abitudini favorevoli alla salute.
È però altrettanto importante poter contare su un contesto che permetta di prendersi cura di sé e che funga da risorsa. In quest'ottica, nell'ambito del Programma d'azione cantonale "Promozione della salute" 2025-2028, con il sostegno di Promozione Salute Svizzera, il Servizio di promozione e di valutazione sanitaria dell'Ufficio del medico cantonale propone, con il progetto "Favorire il benessere di persone in situazioni di vulnerabilità", una nuova formazione rivolta ai professionisti e alle professioniste che operano nei servizi e agli sportelli a contatto con un'utenza potenzialmente in situazione di maggiore vulnerabilità.
Queste figure professionali si confrontano quotidianamente con situazioni di vita complesse e affrontano colloqui delicati. Al contempo, rappresentano importanti punti di accesso per contribuire al benessere, cogliere eventuali segnali di disagio e orientare l'utenza verso le risorse disponibili sul territorio.
La formazione intende rafforzare le competenze dei professionisti e delle professioniste attraverso una maggiore conoscenza della tematica della salute mentale e dei fattori che la influenzano, nonché con la trasmissione di strumenti concreti per affrontare con maggiore fiducia e serenità colloqui e incontri complessi. L'obiettivo è promuovere il benessere sia dell'utenza sia dei professionisti stessi.
La formazione, erogata da psicologi e psicoterapeuti del Laboratorio di psicopatologia del lavoro dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, si articola in una giornata dedicata in particolare alla comprensione della vulnerabilità e della salute mentale, alla riflessione del proprio ruolo di professionista tra opportunità e confini e al concetto di salutogenesi, un approccio incentrato sulle risorse per la cura di sé.
La formazione sarà ripetuta in quattro giornate diverse:
- Martedì 20 ottobre 2026, dalle 9.00 alle 17.00 al Club '74 (Stabile Valletta OSC) - Mendrisio
- Martedì 27 ottobre 2026, dalle 9.00 alle 17.00 alla Scuola cantonale di commercio - Bellinzona
- Giovedì 19 novembre 2026, dalle 9.00 alle 17.00 al Club '74 (Stabile Valletta OSC) - Mendrisio
- Giovedì 10 dicembre 2026, dalle 9.00 alle 17.00 alla Scuola cantonale di commercio - Bellinzona
La partecipazione alla formazione è gratuita. I posti sono limitati. Iscrizione obbligatoria, indicando una prima e una seconda scelta tra le date disponibili, entro il 4 ottobre 2026 sulla pagina: www.ti.ch/spvs-formazione.