Quei momenti in cui la mente può cedere

La formazione intende rafforzare le competenze dei professionisti e delle professioniste attraverso una maggiore conoscenza della tematica della salute mentale e dei fattori che la influenzano, nonché con la trasmissione di strumenti concreti per affrontare con maggiore fiducia e serenità colloqui e incontri complessi. L'obiettivo è promuovere il benessere sia dell'utenza sia dei professionisti stessi.