Bernardi respinge le accuse: «È una fandonia. È lui che è andato in escandescenza»

Bernardi nega l'aggressione

I fatti più gravi risalgono al periodo tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre del 2025 e si sono svolti a Melano. Secondo l'atto d'accusa stilato dalla procuratrice pubblica Anna Fumagalli, il 29 novembre 2025 l'imputato avrebbe aggredito ripetutamente la vittima al collo, immobilizzandola sia con una presa cervicale sia con l'avambraccio.

La dinamica ricostruita dall'accusa, e interamente respinta dall'imputato, descrive una colluttazione violenta fatta di agguati, mani al collo, ginocchiate e calci. Solo le grida di soccorso e di dolore avrebbero permesso l'intervento della polizia, allertata da una persona accorsa in aiuto.