CANOBBIO
Canobbio, incendio in via delle Scuole: intervengono i pompieri
Le operazioni di messa in sicurezza continuano dopo lo spegnimento del rogo.
Canobbio, incendio in via delle Scuole: intervengono i pompieri
Foto lettore
Fonte red
Canobbio, incendio in via delle Scuole: intervengono i pompieri
Le operazioni di messa in sicurezza continuano dopo lo spegnimento del rogo.
CANOBBIO - Incendio oggi, venerdì 18 settembre, poco dopo le 17, in un edificio commerciale in via delle Scuole a Canobbio. Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, le fiamme hanno avuto origine in un locale interrato, per cause che spetterà all'inchiesta stabilire.
Il rogo ha generato un denso fumo che si è propagato nei locali vicini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Ceresio Nord, i soccorritori della Croce Verde di Lugano e i pompieri di Lugano.
I pompieri hanno spento le fiamme e sono tuttora al lavoro per liberare i locali dal fumo. Non si segnalano feriti.
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