Canobbio, incendio in via delle Scuole: intervengono i pompieri

Il rogo ha generato un denso fumo che si è propagato nei locali vicini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Ceresio Nord, i soccorritori della Croce Verde di Lugano e i pompieri di Lugano.

I pompieri hanno spento le fiamme e sono tuttora al lavoro per liberare i locali dal fumo. Non si segnalano feriti.