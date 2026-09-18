Corticiasca, risanata la strada forestale verso Corte Grande e Spessa

Gli interventi, eseguiti dalla ditta GM Moresi di Certara, si sono concentrati sul rifacimento della plania stradale e dei manufatti per il contenimento delle acque. Complessivamente sono stati posati circa 700 metri cubi di misto granulare e 75 nuove canaline per la gestione delle acque superficiali.

La strada forestale, pur essendo chiusa al pubblico tramite barriera, rappresenta un importante collegamento per accedere alla parte alta del comprensorio del Monte Bar. La sua funzione assume particolare rilievo durante il cantiere per il rifacimento del ponte sul fiume Bello, lungo l'accesso da Bidogno, i cui lavori sono previsti da metà settembre a fine dicembre 2026.