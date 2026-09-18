Corticiasca, risanata la strada forestale verso Corte Grande e Spessa
L’intervento potenzia la viabilità alternativa durante i lavori sul ponte di Bidogno, garantendo collegamenti strategici per la zona.
L’intervento potenzia la viabilità alternativa durante i lavori sul ponte di Bidogno, garantendo collegamenti strategici per la zona.
LUGANO - Il 4 settembre scorso si è svolto il collaudo dei lavori di risanamento della strada forestale che dai monti di Corticiasca, tramite una barriera forestale, sale fino alle località Corte Grande e Spessa.
Al collaudo erano presenti i rappresentanti del Patriziato di Insone-Corticiasca, del Comune di Capriasca, della Sezione forestale del Cantone e del Consorzio Valle del Cassarate e golfo di Lugano, committente dei lavori.
Gli interventi, eseguiti dalla ditta GM Moresi di Certara, si sono concentrati sul rifacimento della plania stradale e dei manufatti per il contenimento delle acque. Complessivamente sono stati posati circa 700 metri cubi di misto granulare e 75 nuove canaline per la gestione delle acque superficiali.
La strada forestale, pur essendo chiusa al pubblico tramite barriera, rappresenta un importante collegamento per accedere alla parte alta del comprensorio del Monte Bar. La sua funzione assume particolare rilievo durante il cantiere per il rifacimento del ponte sul fiume Bello, lungo l'accesso da Bidogno, i cui lavori sono previsti da metà settembre a fine dicembre 2026.