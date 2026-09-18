«Chiamate shock» agli anziani, arrestato un 31enne

Il raggiro segue lo schema delle cosiddette «chiamate shock». In questi casi gli autori si sono spacciati per persone attive in campo medico, chiedendo con insistenza somme importanti per presunte cure necessarie a congiunti gravemente malati. Facendo leva sull'urgenza, le vittime sono state indotte a consegnare alcune migliaia di franchi e diversi oggetti preziosi custoditi in casa.

Nei confronti del 31enne l'ipotesi di reato è di ripetuta truffa. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Chiara Buzzi. Le autorità segnalano inoltre una recrudescenza di questo genere di truffe nelle ultime settimane e rimandano ai consigli di prevenzione pubblicati sul sito della Polizia cantonale.