Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese

Non è stato l'unico intervento di quella mattina.

«Nelle ore successive la Polizia cantonale è nuovamente intervenuta nei confronti della medesima persona in un’altra località del Cantone. Possiamo pertanto confermare che vi sono stati interventi e accertamenti da parte dei Corpi di polizia».

A volte si ha paura a denunciare. Perché poi il denunciato riceve i dati del denunciante. Verso questa persona ci sono state denunce sì o no?

«Nel rispetto della protezione dei dati e di eventuali procedure in corso, non possiamo fornire indicazioni sull’esistenza o sul contenuto di denunce e procedimenti personali».