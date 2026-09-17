Ecco la lista rossoverde per le prossime Cantonali

La formula scelta è quella del 2 (PS) + 2 (Verdi) + 1 (MPS) e a larga maggioranza femminile. A candidarsi per l'Esecutivo, saranno Marina Carobbio Guscetti, e Nancy Lunghi (subentrata giocoforza al co-presidente Fabrizio Sirica), per i Verdi Greta Gysin e Rocco Vitale e per l'MPS, Matteo Pronzini.