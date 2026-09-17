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Ecco la lista rossoverde per le prossime Cantonali

Ps, Verdi e Mps presentano la lista comune e i loro candidati per le elezioni del prossimo aprile. Ad ambire a un posto al Consiglio di Stato saranno Carobbio, Lunghi, Gysin, Vitale e Pronzini.
Ecco la lista rossoverde per le prossime Cantonali
Ti-Press / Samuel Golay
Giuseppe Sergi, Laura Riget e Marco Noi.
di Cronaca Ticino
Ecco la lista rossoverde per le prossime Cantonali
Ps, Verdi e Mps presentano la lista comune e i loro candidati per le elezioni del prossimo aprile. Ad ambire a un posto al Consiglio di Stato saranno Carobbio, Lunghi, Gysin, Vitale e Pronzini.

BELLINZONA - Bellinzona, oggi. PS, Verdi ed MPS hanno presentato la lista unitaria “rossoverde” per il Consiglio di Stato in vista delle cantonali di aprile 2027.

La formula scelta è quella del 2 (PS) + 2 (Verdi) + 1 (MPS) e a larga maggioranza femminile. A candidarsi per l'Esecutivo, saranno Marina Carobbio Guscetti, e Nancy Lunghi (subentrata giocoforza al co-presidente Fabrizio Sirica), per i Verdi Greta Gysin e Rocco Vitale e per l'MPS, Matteo Pronzini.

La lista si definisce «unitaria, ma pluralista» con l'ambizione di «unire le forze progressiste contro le politiche di destra e centrodestra», pur «mantenendo le sensibilità diverse dei tre partiti».

Ti-Press / Samuel GolayGiuseppe Sergi, Laura Riget e Marco Noi fotografati in conferenza stampa.

La co-presidente PS Laura Riget, in conferenza stampa, ha parlato di «una scelta nata dalla necessità di un'alternativa concreta» mentre il coordinatore MPS Giuseppe Sergi «di un contesto di avanzata delle destre che impone di unirsi per resistere».

Sul (delicato) nodo del "raddoppio" del seggio in seno al Consiglio di Stato gli schieramenti non sono del tutto d'accordo: i Verdi lo indicano apertamente come obiettivo (forte della candidatura di Gysin, si spera al “colpaccio” storico), mentre il PS preferisce ambire al «rafforzamento», puntando soprattutto alla riconferma di Carobbio Guscetti.

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