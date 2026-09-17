Villa Principe Leopoldo e Villa Sassa, oltre 52 milioni per la ristrutturazione

La chiusura avrà conseguenze anche sul personale: DOT LIFE sta gestendo la transizione con i team delle due strutture. I progetti sono affidati a professionisti con sede a Lugano: Gascón Group SA, con Gabriele Gascón, per Villa Principe Leopoldo e Marco Bondini Sagl, con Marco Bondini, per Villa Sassa. Dove possibile saranno coinvolti anche imprese, artigiani, specialisti e fornitori ticinesi.

Villa Principe Leopoldo, costruita nel 1926 come residenza del principe Friedrich Leopold von Hohenzollern di Prussia e trasformata in hotel di lusso nel 1986, celebra quest'anno il centenario. Dal 2000 fa parte di Relais & Châteaux. Il progetto ne conserverà il carattere storico, rinnovando gli spazi per ospiti e accoglienza e le infrastrutture tecniche. «È proprio la sua storia che vogliamo tutelare», afferma il Direttore generale Matteo Maria Confalonieri. «L'opportunità consiste nel preparare con cura una struttura con cento anni di storia al suo prossimo secolo».