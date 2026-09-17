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Villa Principe Leopoldo e Villa Sassa, oltre 52 milioni per la ristrutturazione

"DOT LIFE" avvia un importante programma di ristrutturazione e ammodernamento
Villa Principe Leopoldo e Villa Sassa, oltre 52 milioni per la ristrutturazione
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Fonte DOT LIFE
elaborata da Redazione
Villa Principe Leopoldo e Villa Sassa, oltre 52 milioni per la ristrutturazione
"DOT LIFE" avvia un importante programma di ristrutturazione e ammodernamento

LUGANO - DOT LIFE SA investirà oltre 52 milioni di franchi nella ristrutturazione e nell'ammodernamento di Villa Principe Leopoldo e Villa Sassa, due noti hotel di Lugano. Le strutture chiuderanno dalla fine di dicembre 2026 alla fine di aprile 2027 per concentrare i principali interventi strutturali, tecnici e di interior design, con riapertura prevista all'inizio di maggio.

Oltre 12 milioni saranno destinati a Villa Principe Leopoldo e più di 40 milioni a Villa Sassa. «Il nostro obiettivo non è semplicemente ristrutturare, ma rispettare ciò che rende unico ciascun hotel e preparare entrambe le strutture ai decenni a venire», afferma Daniele Lardi, Presidente del Consiglio di amministrazione di DOT LIFE SA, sottolineando la fiducia della società in Lugano e nell'ospitalità ticinese.

La chiusura avrà conseguenze anche sul personale: DOT LIFE sta gestendo la transizione con i team delle due strutture. I progetti sono affidati a professionisti con sede a Lugano: Gascón Group SA, con Gabriele Gascón, per Villa Principe Leopoldo e Marco Bondini Sagl, con Marco Bondini, per Villa Sassa. Dove possibile saranno coinvolti anche imprese, artigiani, specialisti e fornitori ticinesi.

Villa Principe Leopoldo, costruita nel 1926 come residenza del principe Friedrich Leopold von Hohenzollern di Prussia e trasformata in hotel di lusso nel 1986, celebra quest'anno il centenario. Dal 2000 fa parte di Relais & Châteaux. Il progetto ne conserverà il carattere storico, rinnovando gli spazi per ospiti e accoglienza e le infrastrutture tecniche. «È proprio la sua storia che vogliamo tutelare», afferma il Direttore generale Matteo Maria Confalonieri. «L'opportunità consiste nel preparare con cura una struttura con cento anni di storia al suo prossimo secolo».

Villa Sassa sarà invece interessata da una trasformazione delle principali aree per gli ospiti e da un ammodernamento tecnico, con l'obiettivo di rafforzarne il posizionamento come urban wellness hotel. «Questo progetto guarda oltre la ristrutturazione immediata. Si tratta di definire ciò che l'hotel dovrà rappresentare negli anni a venire e di investire di conseguenza», afferma il Direttore generale Andrea Buffarello, sottolineando il «potenziale straordinario» della struttura e la sua posizione con vista su Lugano.

Dopo la riapertura, ulteriori lavori proseguiranno per fasi. In particolare a Villa Sassa saranno riaperte prima le aree principali, mentre gli altri spazi verranno completati progressivamente per limitare il periodo di chiusura totale.

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