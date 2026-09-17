Un nuovo nido d'infanzia per le famiglie del Comune
Spazi provvisori disponibili da novembre 2026, iscrizioni e informazioni tramite la Fondazione Zerosedici.
MINUSIO - Il Municipio di Minusio annuncia l'istituzione di un nido d'infanzia destinato alle famiglie con bambini da 0 a 4 anni.
Il 9 ottobre 2024 era stata pubblicata una gara pubblica per la selezione di un ente qualificato per l'implementazione e la gestione del servizio. Al termine della procedura è stata avviata una collaborazione con la Fondazione Zerosedici, incaricata della creazione e della gestione della nuova struttura.
Apertura in due fasi
Il servizio sarà parzialmente operativo a partire dal 2 novembre 2026, con l'accudimento riservato ai bambini dai 24 ai 48 mesi. In questa prima fase, gli spazi provvisori saranno ubicati al secondo piano della scuola dell'infanzia di Via Mezzaro 12.
L'apertura completa è prevista per il 1° aprile 2027: da quella data il nido accoglierà bambini da 0 a 48 mesi nella sede ristrutturata dell'Associazione Infanzia e Vita, in Via San Quirico 3.
Informazioni e iscrizioni
La Fondazione Zerosedici è a disposizione per fornire informazioni sul servizio. Per iscrizioni e ulteriori chiarimenti è possibile contattare direttamente la Fondazione:
- Email: info@zerosedici.ch
- Telefono: 091 743 44 66
Secondo il Municipio, l'iniziativa risponderà alle esigenze delle famiglie del Comune, offrendo un sostegno nella conciliazione tra vita familiare e professionale.