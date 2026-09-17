Sulle navi arriva il profumo del Ceresio

La fragranza, diffusa negli spazi interni delle imbarcazioni, è stata studiata «per evocare le atmosfere del Ceresio e creare un ambiente distintivo e riconoscibile. L'obiettivo è affiancare alla scoperta del paesaggio lacustre una dimensione olfattiva, trasformando la traversata in un momento di benessere e piacere, oltre che in un mezzo di trasporto».