Sulle navi arriva il profumo del Ceresio
Esperienza sensoriale proposta dalla SNL: «La fragranza sarà diffusa negli spazi interni delle imbarcazioni
LUGANO - La Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL) introduce «una nuova esperienza sensoriale a bordo delle proprie imbarcazioni, con una profumazione studiata per accompagnare i passeggeri durante la navigazione». L'iniziativa parte dalle motonavi Lugano, Italia e San Gottardo.
La fragranza, diffusa negli spazi interni delle imbarcazioni, è stata studiata «per evocare le atmosfere del Ceresio e creare un ambiente distintivo e riconoscibile. L'obiettivo è affiancare alla scoperta del paesaggio lacustre una dimensione olfattiva, trasformando la traversata in un momento di benessere e piacere, oltre che in un mezzo di trasporto».
Il progetto apre un percorso più ampio con cui SNL punta a ripensare l'esperienza di viaggio sulle proprie navi attraverso un modello di mobilità lenta. L'intento è «offrire ai passeggeri non soltanto uno spostamento, ma anche un'occasione per rallentare, respirare e vivere il lago in modo più coinvolgente, creando un ricordo capace di distinguere la navigazione sul Lago di Lugano dagli altri mezzi di trasporto».
«Con questo progetto vogliamo dimostrare che la mobilità lenta può diventare un'esperienza memorabile a tutto tondo» dichiara Roberto Turchetti, Head of Marketing & Sales di SNL. «La profumazione a bordo è solo il primo tassello di un percorso che continueremo a sviluppare nei prossimi mesi, con l'obiettivo di rendere ogni viaggio sulle nostre navi un momento speciale, da ricordare.»
La profumazione è attiva da subito sulle motonavi Lugano, Italia e San Gottardo. Secondo quanto annunciato dalla società, si tratta del primo di una serie di interventi che saranno introdotti progressivamente sulla flotta.