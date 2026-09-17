«Una violenza brutale»: chiesti 9 anni a Bernardi

Pienamente cosciente

La perizia psichiatrica ha inoltre rilevato come l'imputato soffra di bipolarismo. «Non sono semplici sbalzi di umore, è una malattia grave», ha aggiunto la pp, dopo che in mattinata Bernardi aveva ridimensionato la questione. «La perizia ha però specificato che al momento dei fatti l'imputato era pienamente in grado di distinguere il bene dal male».

L'accusa privata: «Metodi da preistoria»

In seguito la parola è passato all'accusa privata. L'avvocato Marco Frigerio, che difende gli interessi della vittima, ha ricordato la sproporzione fisica naturale a favore di Bernardi rispetto al suo assistito. «Ci sono delle norme che la società ci ha dato per evitare di finire in un'aula di un tribunale per un semplice litigio tra inquilino e proprietario dell'immobile».