La castagna ticinese protagonista tra tradizione, territorio e sostenibilità

Marco Conedera e Patrik Krebs (WSL) hanno evidenziato il ruolo della ricerca nel contrastare parassiti e siccità, recuperare varietà locali e valorizzare la biodiversità dei castagneti. Pierre Coulin, direttore di ALTO FUSTO SUISSE, ha spiegato che tutte le castagne raccolte nei Centri del Canton Ticino sono certificate dal marchio, che garantisce qualità e sostenibilità. Beatrice Fasana, managing director di Sandro Vanini SA, ha ribadito l’impegno dell’azienda nella trasformazione delle castagne ticinesi in specialità di eccellenza, seguendo standard biologici.