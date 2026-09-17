«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»

La scientifica ha indicato l'intervento umano come causa più probabile dell'incendio. Per la difesa, tuttavia, non vi sarebbe alcuna certezza sulla natura dolosa del rogo. «Eppure l'accusa compie quel salto che la scientifica non ha potuto compiere. Origine umana non significa origine dolosa e neppure che l'autore possa essere stato Bernardi. Gli accertamenti non hanno potuto collegare l'imputato al rogo».

Non è stato inoltre possibile stabilire se l'eventuale intervento umano sia stato intenzionale o frutto di negligenza. Per la difesa, dunque, non vi sarebbero elementi per affermare che l'incendio sia stato appiccato da Bernardi.