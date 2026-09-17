«Ricostruzioni frutto di fantasia»

«Come facilmente si comprenderà - scrive Quadri - non sono più in possesso di una comunicazione giunta via email oltre 5 anni fa, e ne ho solo un ricordo vago. Non ricordo che nella email in questione si evocassero presunti comportamenti sessuali di Claudio Zali».

Per il consigliere nazionale «non c’era motivo di ritenere che le accuse formulate fossero fondate; il quantitativo di accuse false in circolazione nella rete riguardo a persone “esposte politicamente” è peraltro ben noto a chiunque lavori nel settore dei media».