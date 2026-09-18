Qualcuno ha detto «Just Eat in Ticino?»

Ma dietro quel semplice logo arancione si muove una macchina decisamente più complessa. Ne abbiamo parlato con Lukas Streicht, CEO e Country Manager di Just Eat Svizzera, entrando nel mondo di partner, rider e servizio clienti e scoprendo anche gusti, abitudini e piccoli vizi culinari dei ticinesi, soprattutto quando arriva il sabato sera.

L'intelligenza artificiale dietro le quinte

Dietro ogni ordine c'è anche il servizio clienti, con sede a Zurigo. Problemi con una consegna, richieste di rimborso o prodotti mancanti vengono gestiti da qui. «Ogni caso è diverso e noi interveniamo a seconda della situazione con tutti gli strumenti a nostra disposizione». Anche l'intelligenza artificiale è protagonista e viene chiamata a sincronizzare ristorante, corriere e cliente. «I nostri algoritmi calcolano in tempo reale i tempi di preparazione e di percorrenza, in modo che i corrieri arrivino al ristorante esattamente quando il cibo è pronto». Una corsa contro il tempo per ridurre le attese, mantenere il cibo fresco e rendere più efficienti i percorsi di consegna.