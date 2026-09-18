Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

Qualcuno ha detto «Just Eat in Ticino?»

Ecco cosa ordinano i locals, dalla pizza margherita al tiramisù. E chissà chi è la persona che è arrivata a spendere fino 550 franchi di spesa con Just Eat Migros.
Qualcuno ha detto «Just Eat in Ticino?»
Deposit
di Debora CiriglianoGiornalista in formazione
Qualcuno ha detto «Just Eat in Ticino?»
Ecco cosa ordinano i locals, dalla pizza margherita al tiramisù. E chissà chi è la persona che è arrivata a spendere fino 550 franchi di spesa con Just Eat Migros.

TICINO - Una cena sul divano dopo una giornata stressante davanti alla tua serie tv preferita, senza nessuna voglia di mettersi ai fornelli. Da poco, anche in Ticino, tra le opzioni c'è Just Eat. E con l'arrivo della piattaforma di food delivery si apre il classico dilemma davanti allo smartphone: «Pizza o sushi? Hamburger o carbonara?»

Nata in Danimarca nel 2001 e successivamente trasferitasi nel Regno Unito, opera oggi in numerosi Paesi e ha costruito il proprio successo sulla possibilità di ordinare comodamente da casa, con un semplice clic.

Ma dietro quel semplice logo arancione si muove una macchina decisamente più complessa. Ne abbiamo parlato con Lukas Streicht, CEO e Country Manager di Just Eat Svizzera, entrando nel mondo di partner, rider e servizio clienti e scoprendo anche gusti, abitudini e piccoli vizi culinari dei ticinesi, soprattutto quando arriva il sabato sera.

L'intelligenza artificiale dietro le quinte
Dietro ogni ordine c'è anche il servizio clienti, con sede a Zurigo. Problemi con una consegna, richieste di rimborso o prodotti mancanti vengono gestiti da qui. «Ogni caso è diverso e noi interveniamo a seconda della situazione con tutti gli strumenti a nostra disposizione». Anche l'intelligenza artificiale è protagonista e viene chiamata a sincronizzare ristorante, corriere e cliente. «I nostri algoritmi calcolano in tempo reale i tempi di preparazione e di percorrenza, in modo che i corrieri arrivino al ristorante esattamente quando il cibo è pronto». Una corsa contro il tempo per ridurre le attese, mantenere il cibo fresco e rendere più efficienti i percorsi di consegna.

Cheeseburger, pizza e sushi: cosa ordinano i ticinesi
Sul podio delle voglie ticinesi, come riportato da Streicht, finiscono cheeseburger, pizza margherita e diavola, patatine fritte e sushi. E poi, naturalmente, il dolce. Fruste elettriche e ricette possono restare nel cassetto: i residenti preferiscono ordinare il tiramisù a casa. Ma anche l'orologio racconta qualcosa delle abitudini cantonali: «Il picco degli ordini a pranzo inizia decisamente prima ed è maggiormente concentrato intorno alle 11:00, mentre nel resto della Svizzera il momento principale arriva solo alle 12:00. Alle 20:00, invece, la domanda in Ticino rimane leggermente superiore alla media svizzera».

Il costo della vita non frena gli ordini
Nemmeno l'aumento del costo della vita, sostiene Streicht, ha frenato gli ordini. «La domanda continua a essere molto solida e noi continuiamo a crescere costantemente». Per molti, spiega, «ordinare cibo non è più soltanto un lusso, ma un modo per risparmiare tempo e, in alcuni casi, un'alternativa più economica rispetto a uscire». I clienti, però, sono diventati più attenti: «Ordinano in modo più consapevole, per esempio cercando più attentamente le promozioni, ma la frequenza degli ordini rimane comunque molto stabile».

Chi sono i rider e come vengono pagati
Poi ci sono i rider, lontani dallo stereotipo dei giovani sottopagati che pedalano da un civico all'altro contro il tempo. Just Eat Svizzera descrive una realtà ben diversa: «Tutti gli autisti di Just Eat sono assunti con un contratto di lavoro, sono assicurati, beneficiano delle prestazioni sociali, ricevono in tutta la Svizzera una retribuzione superiore al salario minimo cantonale più elevato e percepiscono una tredicesima mensilità». In Ticino, precisa l'azienda, il servizio passa attraverso un partner logistico che stipula contratti conformi al diritto svizzero. La retribuzione segue un modello combinato, principalmente legato alle consegne, con una verifica mensile «per garantire che il salario orario concordato venga raggiunto integralmente».

Il nodo dell'ordine minimo
Resta però un punto che può far storcere il naso: il cosiddetto "ordine minimo". Perché a Lugano, per ordinare nei fast food del centro, bisogna spendere almeno 40 CHF, oppure 70 CHF per il sushi? Streicht risponde che «il valore minimo dell'ordine viene calcolato tenendo conto della distanza e del tragitto che il corriere deve percorrere, così da coprire questi costi». Per il sushi, aggiunge, «gli importi minimi tendono a essere più elevati. È impensabile ordinare del sushi per una ventina di franchi». Una soluzione, dunque, non sempre conveniente per chi mangia da solo, ma che può diventare più interessante quando si ordina in compagnia.

La partnership con Migros
Le novità non finiscono qui. Just Eat ha lanciato anche una partnership con Migros: si fa la spesa online e la si riceve direttamente a casa. Addio traffico e code alla cassa: basta riempire un carrello virtuale e aspettare che arrivi alla porta. E anche qui emergono gusti e differenze regionali. «Banane bio, pesche, zucchine, carote e yogurt greco» sono i prodotti amati dai ticinesi. A Ginevra, invece, vanno «avocado, uova bio ed Evian», mentre in Vallese la classifica è guidata da bevande energetiche, yogurt al Gruyère e nettarine.

E se c'è chi è ancora scettico e preferisce fare la spesa in maniera più tradizionale, c'è anche chi a Lugano ha battuto un record di Just Eat Svizzera, effettuando l'ordine Migros di importo più elevato finora: 550 CHF.

CANTONE
Just Eat consegna ora i prodotti Migros in Ticino
Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
cibo a domiciliofood deliveryjust eatriderticino
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Sono morti il pudore e la decenza
LIVE
BELLINZONA
1 gior
112
290

Sono morti il pudore e la decenza

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi
LIVE
ZURIGO
2 gior
36

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi

Fregati dai "compro oro"
LIVE
SVIZZERA
1 gior
11
48

Fregati dai "compro oro"

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola
LIVE
LUGANO
1 gior

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»
LIVE
LUGANO
2 gior
52
71

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti
LIVE
CANTONE / VALLESE
1 gior

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto
LIVE
BELLINZONESE
3 gior

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»
LIVE
CANTONE
1 gior
88
130

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore
LIVE
GIURA
1 gior
1
18

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano
LIVE
CANTONE
1 gior
48
76

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso
LIVE
TRAFFICO
2 gior
4
51

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi
LIVE
CANTONE
15 ore
45
174

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega
LIVE
SOLETTA
2 gior
7
19

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto
LIVE
LUCERNA
21 ore
25

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social
LIVE
BALERNA
18 ore
20
68

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social

Due cani finiti nei guai
LIVE
MAGGIA
2 gior
23
95

Due cani finiti nei guai

Cervo ucciso e portato via dall'Italia in volo: è un affare tutto ticinese
LIVE
CONFINE
2 gior
40
112

Cervo ucciso e portato via dall'Italia in volo: è un affare tutto ticinese

Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
4

Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video
LIVE
CANTONE
1 gior
3
72

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video

Ragazza minacciata mentre va a scuola
LIVE
LOCARNO
23 ore

Ragazza minacciata mentre va a scuola

Precipita cercando funghi: recuperato dalla Rega
LIVE
CONFINE
2 gior
22
17

Precipita cercando funghi: recuperato dalla Rega

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
1 gior
48
91

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera

Tre milioni di debito: per l'Ambrì è cominciato il conto alla rovescia
LIVE
AMBRÌ
23 ore
56
53

Tre milioni di debito: per l'Ambrì è cominciato il conto alla rovescia

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate
LIVE
SVITTO/SOLETTA
1 gior
16
36

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
9
55

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»

«Il nostro è il tempo della psichiatria»
LIVE
CANTONE
1 gior
28
35

«Il nostro è il tempo della psichiatria»

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa
LIVE
VALLESE
11 ore
12
46

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»
LIVE
CANTONE
2 gior
5
65

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»
LIVE
CALCIO
2 gior
25
54

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»

Petroliera urta una mina navale ed esplode nello stretto di Hormuz
LIVE
MEDIO ORIENTE
3 gior
22

Petroliera urta una mina navale ed esplode nello stretto di Hormuz

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto
LIVE
BERNA
16 ore
9
35

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto

Rientro a scuola, stangata per le famiglie: «Sono rimasta scioccata dai prezzi»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
20
36

Rientro a scuola, stangata per le famiglie: «Sono rimasta scioccata dai prezzi»

Stessa uniforme a scuola: il Ticino si divide
LIVE
CANTONE
1 gior
58
109

Stessa uniforme a scuola: il Ticino si divide

Domina, segna, rimane in dieci, soffre, vince: Lugano sull'altalena
LIVE
SUPER LEAGUE
1 gior
20
62

Domina, segna, rimane in dieci, soffre, vince: Lugano sull'altalena

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo
LIVE
BERNA
2 gior
10

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo

Elicottero della Tv si schianta mentre riprende un incidente: almeno tre morti
LIVE
STATI UNITI
1 gior
1
11

Elicottero della Tv si schianta mentre riprende un incidente: almeno tre morti

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione
LIVE
CANTONE
21 ore
26
40

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere
LIVE
CANTONE / ITALIA
18 ore
12
51

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere

Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni
LIVE
CRANS-MONTANA
3 gior
11

Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni

Alcol? Droga? «Maldini ha preso schiaffoni»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
19

Alcol? Droga? «Maldini ha preso schiaffoni»

Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito
LIVE
CONFINE
2 gior

Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito

Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto
LIVE
LOCARNO
1 gior
12

Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare
LIVE
VAUD
20 ore
6

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare

Gasolio da riscaldamento e benzina sempre più cari: acquistare subito o aspettare?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
10
39

Gasolio da riscaldamento e benzina sempre più cari: acquistare subito o aspettare?

Non un ammasso di tegole, ma una Ligornetto "romana"
LIVE
CANTONE
1 gior
6
16

Non un ammasso di tegole, ma una Ligornetto "romana"

Stesso istituto, stesso look: la scuola ticinese del futuro sarà in divisa? Sei d'accordo?
LIVE
BELLINZONA
2 gior
99
202

Stesso istituto, stesso look: la scuola ticinese del futuro sarà in divisa? Sei d'accordo?

ULTIME NOTIZIE TICINO
Navigazione sul Lago Maggiore: il SEV attacca SNL: «La gestione passi alle FART»
LIVE
LOCARNO
2 sec

Navigazione sul Lago Maggiore: il SEV attacca SNL: «La gestione passi alle FART»

Un weekend in mongolfiera al Parco Ciani
LIVE
LUGANO
45 min

Un weekend in mongolfiera al Parco Ciani

Auto contro moto sulla A2 all'altezza di Mendrisio
LIVE
MENDRISIO
1 ora

Auto contro moto sulla A2 all'altezza di Mendrisio

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese
LIVE
LOCARNO
2 ore
30
37

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese

"Due indiani in Ticino". Dall'America per costruire ponti tra le culture
LIVE
TICINO
2 ore
1
5

"Due indiani in Ticino". Dall'America per costruire ponti tra le culture

Il gambero a rischio, segnale di purezza
LIVE
CANTONE
2 ore
1
5

Il gambero a rischio, segnale di purezza

«Ricostruzioni frutto di fantasia»
LIVE
CANTONE
13 ore
70
144

«Ricostruzioni frutto di fantasia»

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»
LIVE
LUGANO
14 ore
2
15

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro
LIVE
MINUSIO
14 ore

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro

Ecco la lista rossoverde per le prossime Cantonali
LIVE
CANTONE
14 ore
11
62

Ecco la lista rossoverde per le prossime Cantonali