Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto

BERNA - La polizia cantonale di Berna ha diffuso immagini non oscurate di due persone sospettate di aver acceso torce e petardi durante la finale di Coppa Svizzera 2025, mettendo a rischio la sicurezza dei presenti. L’episodio è avvenuto il 1° giugno 2025 all’interno dello stadio, dove i due individui avrebbero acceso materiale pirotecnico tra la folla, accettando il rischio di causare gravi ferite alle persone circostanti.