Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto
Pubblicate le immagini di due tifosi, sospettati di aver acceso torce e petardi durante l'incontro
Pubblicate le immagini di due tifosi, sospettati di aver acceso torce e petardi durante l'incontro
BERNA - La polizia cantonale di Berna ha diffuso immagini non oscurate di due persone sospettate di aver acceso torce e petardi durante la finale di Coppa Svizzera 2025, mettendo a rischio la sicurezza dei presenti. L’episodio è avvenuto il 1° giugno 2025 all’interno dello stadio, dove i due individui avrebbero acceso materiale pirotecnico tra la folla, accettando il rischio di causare gravi ferite alle persone circostanti.
Nonostante le intense indagini e due fasi di ricerca pubblica avviate dalla Procura di Berna-Mittelland, l’identità dei due sospetti resta sconosciuta. Le immagini sono ora disponibili sul sito della polizia cantonale di Berna e saranno rimosse solo dopo l’identificazione o la presentazione spontanea dei soggetti coinvolti.
La polizia invita chiunque abbia informazioni utili sull’identità delle persone ritratte a contattare il numero +41 31 303 25 31.