Precipita con il veicolo in una scarpata: morto un 29enne
L'incidente su una strada forestale a Chleini Furgge. Il giovane, trasportato in elicottero all'ospedale di Sion, è deceduto una settimana dopo.
GRÄCHEN - Un automobilista svizzero di 29 anni è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto il 9 settembre 2026 su una strada forestale sulle alture di Grächen, in località "Chleini Furgge".
L'incidente si è verificato poco dopo le 10 del mattino. Il 29enne era alla guida di un veicolo utilitario quando, per cause che dovranno essere chiarite dalle indagini, il mezzo è uscito di strada, è rotolato lungo una scarpata e si è fermato diversi metri sotto il livello della carreggiata.
Il conducente, rimasto gravemente ferito, è stato soccorso sul posto dai servizi di emergenza e successivamente trasportato in elicottero all'ospedale di Sion. Qui è deceduto la sera del 16 settembre a causa delle gravi ferite riportate.
Alle operazioni sono intervenuti la polizia cantonale, l'OCVS 144 e i vigili del fuoco di Grächen e Saint-Nicolas.
La Procura ha aperto un'indagine per ricostruire le circostanze esatte dell'incidente.
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