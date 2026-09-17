"Lex UBS", decisione rinviata alla settimana prossima

«Di recente la Confederazione ha dovuto salvare due volte una banca ricorrendo alla legislazione di emergenza e mettendo a disposizione ingenti somme», ha ammonito Pierre-Yves Maillard (PS/VD). Sono necessarie disposizioni di legge per prevenire ulteriori crisi, ha avvertito, aggiungendo che come parlamentari «abbiamo una responsabilità nei confronti del futuro e i rischi sono reali».