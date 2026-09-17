«Ho sentito dei forti rumori, poi i ladri sono usciti dalla banca con dei sacchi»
Due botti, un allarme e tre uomini in fuga. La testimonianza di chi ha assiste all'esplosione di un bancomat.
SAINT-IMIER - Un bancomat è stato fatto esplodere mercoledì mattina nella filiale della banca Clientis Caisse d'Epargne Courtelary, a Saint-Imier (BE). Stando alla testimonianza di un lettore di 20Minuten, presente al momento dell’effrazione, poco prima delle 4 un'esplosione ha sfondato la porta scorrevole dell'edificio. Subito dopo, una seconda esplosione ha colpito direttamente lo sportello bancomat.
«Ho sentito due forti boati, seguiti da un allarme stridulo», racconta il testimone. «Ho visto due uomini uscire dalla banca con dei sacchi e salire su un'Audi, dove li attendeva un terzo complice al volante. I tre si sono poi allontanati in direzione di Tramelan.»
Danni per centinaia di migliaia di franchi
La polizia cantonale di Berna ha confermato l'accaduto a 20 Minuten: «Al momento possiamo solo confermare di essere attualmente impegnati a Saint-Imier in seguito all'esplosione di un bancomat. Ulteriori informazioni seguiranno nel corso della giornata.»
Il direttore della banca, Rémy Defilippis, ha dichiarato a Le Quotidien Jurassien: «L'interno è stato completamente distrutto. Lì si trovava il bancomat esploso.» I danni, però, non si sono limitati a quella zona: l'intera parte inferiore dell'edificio ha subito gravi danni. L'entità esatta non è ancora nota, ma Defilippis stima i danni in «diverse centinaia di migliaia di franchi».