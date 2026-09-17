«Ho sentito dei forti rumori, poi i ladri sono usciti dalla banca con dei sacchi»

Danni per centinaia di migliaia di franchi

La polizia cantonale di Berna ha confermato l'accaduto a 20 Minuten: «Al momento possiamo solo confermare di essere attualmente impegnati a Saint-Imier in seguito all'esplosione di un bancomat. Ulteriori informazioni seguiranno nel corso della giornata.»

Il direttore della banca, Rémy Defilippis, ha dichiarato a Le Quotidien Jurassien: «L'interno è stato completamente distrutto. Lì si trovava il bancomat esploso.» I danni, però, non si sono limitati a quella zona: l'intera parte inferiore dell'edificio ha subito gravi danni. L'entità esatta non è ancora nota, ma Defilippis stima i danni in «diverse centinaia di migliaia di franchi».