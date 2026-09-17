Accoltellò tre bambini a Zurigo, chiesti 15 anni di carcere
Il pubblico ministero ritiene l'imputato capace di intendere e di volere e chiede una condanna per tentato omicidio plurimo.
ZURIGO - È in corso il processo al cittadino cinese che nel 2024 accoltellò tre bambini nei pressi di un asilo nido a Zurigo. Per l'attacco, il pubblico ministero ha chiesto una pena detentiva di 15 anni. L'accusa considera l'imputato capace di intendere e di volere, discostandosi così dalla perizia psichiatrica.
Secondo quanto sostenuto nella requisitoria, lo studente avrebbe pianificato il gesto. Prima dei fatti avrebbe inoltre discusso con ChatGPT la punibilità dell'atto e avrebbe tratto ispirazione da attacchi simili avvenuti nel suo Paese d'origine, la Cina.
Secondo l'accusa, avrebbe agito con particolare spietatezza, mosso dalla vendetta e dal desiderio di riconoscimento. Il Ministero pubblico chiede una condanna per tentato omicidio plurimo, un trattamento ambulatoriale durante l'esecuzione della pena e l'espulsione dal Paese per 15 anni.
L'aggressione risale al 1° ottobre 2024, quando l'imputato si scagliò con un coltello contro un gruppo di bambini dell'asilo a Zurigo Oerlikon. Tre rimasero feriti, uno dei quali in modo grave.
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