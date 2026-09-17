Chieste misure contro la pedocriminalità online

Per questo motivo Bulliard-Marbach chiede al Consiglio federale di intervenire sul fronte della prevenzione, dell'individuazione precoce, del perseguimento penale e della legislazione, rafforzando al contempo la collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni specializzate nella protezione dell'infanzia e della gioventù e gli operatori del settore.

Secondo Bulliard-Marbach, tra le possibili misure vi è la creazione di un organo nazionale di coordinamento che riunisca i diversi attori coinvolti: amministrazione, fornitori di servizi di telecomunicazione, gestori di piattaforme, autorità di perseguimento penale, centri di segnalazione e consulenza e società civile. La deputata propone inoltre di istituire all'interno della Confederazione un gruppo di lavoro specificamente dedicato alla pedocriminalità online.