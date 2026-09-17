Vittime dell'incendio, cerimonia commemorativa il 1° gennaio
L'omaggio, organizzato dal Canton Vallese con le autorità locali, coinvolgerà familiari, soccorritori e rappresentanti istituzionali.
CRANS-MONTANA - Una cerimonia commemorativa per onorare e ricordare le vittime dell'incendio di Crans-Montana (VS) si terrà il 1° gennaio 2027, esattamente un anno dopo la tragedia. L'omaggio è organizzato dal Canton Vallese, in collaborazione con le autorità comunali.
«Questa cerimonia sarà l'occasione per ricordare e onorare pubblicamente coloro che sono stati colpiti dalla tragedia, per testimoniare loro rispetto e solidarietà, nonché per imprimere l'evento nella memoria collettiva e ringraziare le persone che hanno prestato soccorso e quelle che hanno prestato e continuano a prestare cure», ha indicato la Cancelleria di Stato vallesana in una nota.
La cerimonia si terrà il 1° gennaio alle 10:00, nella sala sportiva del Centro congressi di Crans-Montana. I familiari delle persone decedute, nonché i feriti e i loro accompagnatori, saranno invitati per l'occasione. Saranno inoltre rappresentati gli operatori intervenuti per prestare soccorso e cure. Questo incontro si svolgerà alla presenza di autorità federali, cantonali, comunali ed estere.
Il tragico incendio di Capodanno al bar Constellation di Crans-Montana costò la vita a 41 persone, soprattutto giovani e giovanissimi, e provocò il ferimento di oltre 100 altre.