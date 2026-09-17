Vittime dell'incendio, cerimonia commemorativa il 1° gennaio

«Questa cerimonia sarà l'occasione per ricordare e onorare pubblicamente coloro che sono stati colpiti dalla tragedia, per testimoniare loro rispetto e solidarietà, nonché per imprimere l'evento nella memoria collettiva e ringraziare le persone che hanno prestato soccorso e quelle che hanno prestato e continuano a prestare cure», ha indicato la Cancelleria di Stato vallesana in una nota.