"Due indiani in Ticino". Dall'America per costruire ponti tra le culture

Dietro l'arrivo dei due ospiti americani c'è una storia personale. La passione di Edoardo per le culture native americane risale a quando aveva sei o sette anni. Poi, per il suo decimo compleanno la famiglia gli fece incontrare Cody Bottner, figlio di Jim Sawgrass. Un'esperienza che ancora oggi ricorda come «un'emozione fantastica».

Anni dopo Edoardo ha ricontattato Cody per coinvolgerlo nel progetto. Non potendo raggiungere il Ticino, è stato lui a metterlo in contatto con il padre Jim, che ha accolto con entusiasmo l'iniziativa e ha deciso di attraversare l'Atlantico insieme a Henry.