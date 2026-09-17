"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere
Il 54enne, diventato famoso grazie all'incidente degli Swiss Harley Days 2023, è accusato di truffe alle assicurazioni. L'indagine coinvolge 36 persone
Il 54enne, diventato famoso grazie all'incidente degli Swiss Harley Days 2023, è accusato di truffe alle assicurazioni. L'indagine coinvolge 36 persone
GENOVA - Le moto gli hanno dato la celebrità, per quanto sia stata soprattutto quella effimera del web e dei meme, e ora potrebbero portarlo in carcere. Ilija Kosanke, il 54enne genovese meglio noto come William Solo, è indagato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Genova su una serie di presunte truffe alle compagnie assicurative. Lo riferiscono i media liguri.
Sono complessivamente 36 le persone indagate. Sotto osservazione ci sono 46 incidenti stradali, riferiti all'arco temporale tra il 2023 e il 2026. Secondo gli inquirenti genovesi, almeno 18 sinistri presenterebbero elementi tali da far pensare a una frode assicurativa. In sostanza, l'accusa è di aver simulato questi episodi. I danni sarebbero superiori al mezzo milione di euro.
Durante le perquisizioni, gli investigatori hanno sequestrato parti di Harley-Davidson, intere motociclette, documentazione, oltre 28mila euro in contanti, tre conti correnti con più di 200mila euro, quattro appartamenti e un esercizio commerciale, ritenuti proventi di attività illecite o sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati. Secondo le indagini, persone in difficoltà economica sarebbero state coinvolte nei sinistri in cambio di compensi modesti.
Tutto parte da una segnalazione del 2024 relativa a un aumento anomalo di incidenti in Liguria che avrebbero visto coinvolte moto di marca Harley-Davidson, con conseguenze sui premi assicurativi per i cittadini. L'interrogatorio preventivo di Kosanke è fissato per i primi di ottobre. Secondo l'inchiesta il 54enne sarebbe stato promotore e capo di un’associazione dedita a truffe assicurative, organizzando sinistri con preventivi e fatture false per ottenere indennizzi. I fatti contestati sono 15 e sarebbero avvenuti a Genova dal 2020, sempre con Harley-Davidson coinvolte. Ricordiamo che per tutte le persone coinvolte vale la presunzione d'innocenza.
C'è quindi l'iconica motocicletta nel presente e nel futuro di Kosanke, così come nel passato. Era il 2013 quando, agli Swiss Harley Days di Lugano, l'oggi 54enne si rese protagonista di un'intervista dalla quale scaturì il tormentone «con uno stile di moto così, come vedi qua, c'è uno stile di fisico del genere: può accompagnare solo». In seguito una scivolata ripresa in video divenne virale e raccoglie visualizzazioni su YouTube ancora oggi.
Anni fa abbiamo avuto l'occasione d'intervistare William Solo: in quell'occasione aveva parlato della popolarità seguita all'essere diventato un meme, dell'essere apparso in un videoclip di Gianni Morandi e Fabio Rovazzi, del suo singolo e di quella moto protagonista del video luganese.