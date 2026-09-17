"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere

Durante le perquisizioni, gli investigatori hanno sequestrato parti di Harley-Davidson, intere motociclette, documentazione, oltre 28mila euro in contanti, tre conti correnti con più di 200mila euro, quattro appartamenti e un esercizio commerciale, ritenuti proventi di attività illecite o sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati. Secondo le indagini, persone in difficoltà economica sarebbero state coinvolte nei sinistri in cambio di compensi modesti.

Tutto parte da una segnalazione del 2024 relativa a un aumento anomalo di incidenti in Liguria che avrebbero visto coinvolte moto di marca Harley-Davidson, con conseguenze sui premi assicurativi per i cittadini. L'interrogatorio preventivo di Kosanke è fissato per i primi di ottobre. Secondo l'inchiesta il 54enne sarebbe stato promotore e capo di un’associazione dedita a truffe assicurative, organizzando sinistri con preventivi e fatture false per ottenere indennizzi. I fatti contestati sono 15 e sarebbero avvenuti a Genova dal 2020, sempre con Harley-Davidson coinvolte. Ricordiamo che per tutte le persone coinvolte vale la presunzione d'innocenza.