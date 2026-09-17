Sfonda il guardrail e resta sospeso nel vuoto

L'incidente è avvenuto intorno alle 5 di giovedì mattina. Il mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, ha sfondato la barriera in curva, restando con la motrice fuori dalla carreggiata mentre il resto del veicolo ha fatto da contrappeso.



Complesse le operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco, durate circa tre ore e condotte con quattro mezzi. L'autista è stato tratto in salvo ed è rimasto illeso. Sulla dinamica dell'incidente lavora la polizia.