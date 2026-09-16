Hegseth vuole solo soldati belli... e di carattere

Secondo il Wall Street Journal, il segretario ha chiesto ai vertici militari di selezionare soldati che soddisfano specifici requisiti relativi al rapporto tra circonferenza vita e altezza e che mostrano standard di cura della persona «impeccabili». Ma nemmeno queste caratteristiche garantiranno l'accesso. I candidati parteciperanno a una sessione di allenamento con Hegseth e poi dovranno dimostrare «doti di leadership, carattere ed eccellenza all'interno dei rispettivi reparti».

Non solo, in un email interna del dipartimento della Difesa si sottolinea che tra i requisiti necessari devono esserci, inoltre, «chiarezza comunicativa e capacità di giudizio sotto pressione» e infine che i candidati «fungano da modelli di riferimento per i propri pari e subordinati».