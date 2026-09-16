Palazzo crollato, almeno 14 morti e un centinaio di dispersi

«Si sentono molte voci provenire da sotto le macerie; siamo quindi impegnati in una corsa contro il tempo e stiamo facendo tutto il possibile. Le attrezzature disponibili sono insufficienti», ha dichiarato anch'egli, aggiungendo che le operazioni di soccorso rappresentano «una maratona». Mrakic ha chiesto l'ingresso urgente di ulteriori attrezzature e carburante: «Tutte le imprese che collaborano con noi oggi stanno risentendo della carenza di carburante e della mancanza di pezzi di ricambio».