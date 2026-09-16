È morto a 112 anni l'uomo più anziano d'Europa

«Avigliano ha perso oggi una parte della sua storia», ha scritto su Facebook il sindaco Giuseppe Mecca. «Ziton era uno di noi». Lovallo era sposato e aveva quattro figli; la moglie era morta diversi anni fa.

Durante la Seconda guerra mondiale fu inizialmente impiegato al fronte e, secondo i media italiani, tra il 1943 e il 1945 fu prigioniero di guerra in Germania.