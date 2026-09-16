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È morto a 112 anni l'uomo più anziano d'Europa

Vitantonio Lovallo viveva ad Avigliano, in Basilicata. Anche dopo i 100 anni continuava a lavorare nella sua vigna
È morto a 112 anni l'uomo più anziano d'Europa
FACEBOOK / CARMINE CICALA
Fonte Ats Dpa
elaborata da Redazione
È morto a 112 anni l'uomo più anziano d'Europa
Vitantonio Lovallo viveva ad Avigliano, in Basilicata. Anche dopo i 100 anni continuava a lavorare nella sua vigna

AVIGLIANO - È morto all'età di 112 anni Vitantonio Lovallo, finora l'uomo più anziano d'Europa. L'ex agricoltore viveva ad Avigliano, comune di circa 10.000 abitanti della Basilicata, nel sud Italia.

Nato nel marzo del 1914, prima dell'inizio della Prima guerra mondiale, Lovallo era conosciuto con il soprannome di "Ziton". Fino a tarda età si era occupato della propria vigna e aveva continuato a custodire le pecore. Anche dopo aver superato i 100 anni lavorava ancora nella vigna.

«Avigliano ha perso oggi una parte della sua storia», ha scritto su Facebook il sindaco Giuseppe Mecca. «Ziton era uno di noi». Lovallo era sposato e aveva quattro figli; la moglie era morta diversi anni fa.

Durante la Seconda guerra mondiale fu inizialmente impiegato al fronte e, secondo i media italiani, tra il 1943 e il 1945 fu prigioniero di guerra in Germania.

Secondo il Gerontology Research Group, dopo la morte di Lovallo l'uomo più anziano d'Europa è il portoghese Joaquim Varela, 111 anni. Nella graduatoria europea delle persone più longeve è però al 32esimo posto, preceduto da 31 donne. In cima alla lista, sia europea sia mondiale, figura la britannica Ethel Caterham, 117 anni.

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