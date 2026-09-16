Hashim Thaci condannato a 25 anni per crimini di guerra

La sentenza è stata pronunciata dalle Camere specializzate per il Kosovo (KSC) all'Aja. Thaci è stato invece assolto dalle accuse di crimini contro l'umanità.

Secondo quanto dichiarato dal giudice Robert Smith III durante la lettura della sentenza, Thaci «era a conoscenza» dei crimini commessi dai miliziani dell'UCK contro gli «oppositori» e contro albanesi considerati «collaborazionisti» e avrebbe inoltre partecipato ad alcuni di essi.