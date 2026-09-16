KOSOVO
Hashim Thaci condannato a 25 anni per crimini di guerra
La decisione della corte dell'Aja nei confronti dell'ex presidente del Kosovo.
Imago
Fonte Ats Ans
Hashim Thaci condannato a 25 anni per crimini di guerra
La decisione della corte dell'Aja nei confronti dell'ex presidente del Kosovo.
L'AJA - L'ex presidente del Kosovo Hashim Thaci è stato condannato in primo grado a 25 anni di carcere per alcuni crimini di guerra commessi durante il conflitto del 1998-2000.
La sentenza è stata pronunciata dalle Camere specializzate per il Kosovo (KSC) all'Aja. Thaci è stato invece assolto dalle accuse di crimini contro l'umanità.
Secondo quanto dichiarato dal giudice Robert Smith III durante la lettura della sentenza, Thaci «era a conoscenza» dei crimini commessi dai miliziani dell'UCK contro gli «oppositori» e contro albanesi considerati «collaborazionisti» e avrebbe inoltre partecipato ad alcuni di essi.
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