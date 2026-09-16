Incendio alle porte di Como: 440mila euro per il Monte Goj

La Regione Lombardia ha annunciato nuove risorse per la difesa del suolo e l’accelerazione dei lavori già finanziati. Comazzi ha dichiarato che il prossimo piano regionale contro il dissesto idrogeologico includerà fondi mirati per Como, basati su progetti prioritari. «L’incendio del Monte Goj ha lasciato una ferita importante sul territorio. Ora è necessario lavorare insieme per mettere in sicurezza l’area e accompagnarne il recupero. Nel prossimo piano regionale per il contrasto al dissesto idrogeologico, che sarà presentato tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, ci impegniamo a prevedere risorse mirate per Como, sulla base di progetti puntuali e degli interventi che emergeranno come prioritari».