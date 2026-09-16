Incendio alle porte di Como: 440mila euro per il Monte Goj
Regione Lombardia interviene per la prevenzione del dissesto idrogeologico sulla collina devastata dall'incendio di agosto
COMO - A Palazzo Lombardia si è svolto il primo tavolo tecnico sul Monte Goj, area comasca colpita dall’incendio di agosto. Presenti gli assessori regionali Gianluca Comazzi e Alessandro Fermi, rappresentanti istituzionali locali e delle associazioni di quartiere.
La Regione Lombardia ha annunciato nuove risorse per la difesa del suolo e l’accelerazione dei lavori già finanziati. Comazzi ha dichiarato che il prossimo piano regionale contro il dissesto idrogeologico includerà fondi mirati per Como, basati su progetti prioritari. «L’incendio del Monte Goj ha lasciato una ferita importante sul territorio. Ora è necessario lavorare insieme per mettere in sicurezza l’area e accompagnarne il recupero. Nel prossimo piano regionale per il contrasto al dissesto idrogeologico, che sarà presentato tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, ci impegniamo a prevedere risorse mirate per Como, sulla base di progetti puntuali e degli interventi che emergeranno come prioritari».
Fermi ha sottolineato l’importanza di mantenere un tavolo permanente e di trovare ulteriori risorse, assicurando il sostegno della Regione al Parco Spina Verde.
Tra i temi discussi, il finanziamento regionale di 440mila euro per interventi urgenti nel Parco Spina Verde, tra cui rimozione di piante cadute, ripristino della viabilità forestale, opere contro l’erosione e consolidamento dei versanti. Il progetto, aggiornato dopo l’incendio e la colata detritica, sarà completato entro settembre. Restano da ottenere alcune autorizzazioni tecniche, mentre quella paesaggistica è già stata acquisita.