Lombardia, stop ai diesel Euro 5 dal 1° ottobre

I cittadini potranno verificare se il proprio mezzo è soggetto a limitazioni consultando la carta di circolazione o inserendo la targa nel Portale dell’automobilista. I veicoli potenzialmente coinvolti sono quelli immatricolati tra il 2011 e il 2015, ma la conferma dipenderà dalle specifiche tecniche riportate sul documento di circolazione. Le sanzioni per chi viola il divieto vanno da 168 a 679 euro.

La misura ha suscitato forti critiche, in particolare dal leader della Lega Matteo Salvini, che aveva chiesto una proroga per evitare il blocco in tutta la Pianura padana. «Come ministro di Trasporti ho chiesto la proroga perché danneggiare chi non si può permettere di comprare l’auto o il furgone nuovo non mi sembra intelligente», ha dichiarato Salvini, il quale ha espresso il timore che 500mila cittadini lombardi «rischino di rimanere a piedi».