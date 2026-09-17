Violazione dati dei clienti Revolut, chiesto un riscatto di tre milioni di dollari

In questo caso invece il Financial Times ha ricevuto un messaggio in cui si chiede alla banca digitale il versamento di «6,000 XMR / $3,000,000 (...) altrimenti tutti i dati saranno venduti e il sangue resterà sulle vostre mani». La sigla XMR sta a indicare la criptovaluta Monero, utilizzata spesso a scopi illegali poiché le sue transazioni sono difficili da tracciare.

Il gruppo criminale ha fatto sapere al giornale della City - tramite scambi di messaggi via Telegram - d'aver deciso per la prima volta di ricorrere a un ricatto pubblico e di non aver ancora avviato alcun negoziato con Revolut.