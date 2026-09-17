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Sbloccate nuove sanzioni contro la Russia: sono le prime dal ritorno di Trump

Il Congresso USA dà il via libera definitivo al "Graham Act". Trump ha annunciato che firmerà il provvedimento.
Sbloccate nuove sanzioni contro la Russia: sono le prime dal ritorno di Trump
AFP
Fonte Ats Ans
di Redazione
Sbloccate nuove sanzioni contro la Russia: sono le prime dal ritorno di Trump
Il Congresso USA dà il via libera definitivo al "Graham Act". Trump ha annunciato che firmerà il provvedimento.

WASHINGTON - Il Congresso americano ha approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca. Dopo il Senato, che aveva dato il proprio assenso a fine luglio, anche la Camera dei rappresentanti ha approvato il cosiddetto "Graham Act".

La Camera, controllata dai repubblicani, ha approvato il provvedimento con 262 voti favorevoli e 159 contrari. Trump ha già annunciato che firmerà la legge, passata al Senato con 86 voti a favore e 11 contrari.

Il pacchetto colpisce i settori russi dell'energia e della difesa, il presidente Vladimir Putin e altri alti funzionari, oltre alla cosiddetta «flotta ombra» di petroliere utilizzata da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali. L'obiettivo è ridurre le risorse finanziarie a disposizione della Russia per proseguire la guerra contro l'Ucraina.

La misura conferisce inoltre a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% sui principali acquirenti di petrolio e gas russi, potenzialmente anche Cina e India. Proprio questi poteri hanno suscitato perplessità tra alcuni democratici, preoccupati di ampliare eccessivamente le prerogative commerciali del presidente.

Gregory Meeks, esponente democratico di primo piano nella Commissione affari esteri della Camera, ha definito il provvedimento «profondamente carente», sostenendo che il testo massimizzi il potere di Trump di imporre nuovi dazi, riducendo al contempo gli obblighi di adottare effettivamente nuove sanzioni contro Mosca o i suoi sostenitori.

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