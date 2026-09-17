Sbloccate nuove sanzioni contro la Russia: sono le prime dal ritorno di Trump

Il pacchetto colpisce i settori russi dell'energia e della difesa, il presidente Vladimir Putin e altri alti funzionari, oltre alla cosiddetta «flotta ombra» di petroliere utilizzata da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali. L'obiettivo è ridurre le risorse finanziarie a disposizione della Russia per proseguire la guerra contro l'Ucraina.

La misura conferisce inoltre a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% sui principali acquirenti di petrolio e gas russi, potenzialmente anche Cina e India. Proprio questi poteri hanno suscitato perplessità tra alcuni democratici, preoccupati di ampliare eccessivamente le prerogative commerciali del presidente.