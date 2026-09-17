Trump alla Fed: «I tassi calino, e velocemente»

Trump, inoltre, ha ripreso una delle minacce avanzate nei giorni scorsi nel caso in cui la FES non avesse tagliato i tassi: «se smettessimo di commerciare con tutti i paesi con cui abbiamo un deficit - ovvero la maggior parte di essi - guadagneremmo almeno 1,5 trilioni di dollari all'anno. Il termine 'deficit' non è altro che un modo elegante per dire 'perdita'. Stiamo 'sostenendo' quasi tutti i paesi del mondo, e questa situazione non può più continuare», ha concluso il post in cui ha dato sfogo alla sua rabbia.

Parlando poi con giornalisti al suo arrivo in North Carolina, dove in seguito ha partecipato a un evento elettorale, Trump ha dichiarato di avere «ancora fiducia» in Warsh, aggiungendo di volere che il presidente della FED da lui fortemente voluto sia «indipendente».