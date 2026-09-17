Trump alla Fed: «I tassi calino, e velocemente»
Il presidente non approva la decisione di ieri, ma ha ancora fiducia in Kevin Warsh
WASHINGTON - Il presidente americano Donald Trump ha duramente criticato la Federal Reserve per aver alzato i tassi di interesse. Ha comunque dichiarato di aver ancora fiducia nel presidente Kevin Warsh.
«I tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere dell'1% o meno, perché vantiamo il miglior merito creditizio al mondo - DI GRAN LUNGA. Il nostro paese sta vivendo un BOOM di nuovi investimenti! ABBASSATE I TASSI DI INTERESSE PER GLI STATI UNITI D'AMERICA, E FATELO IN FRETTA!», ha scritto Trump su Truth, dopo che la banca centrale ha rialzato i tassi di interesse nella terza riunione del board con Warsh presidente. Il costo del denaro, in linea con le attese, è salito dalla forchetta tra il 3,50% e il 3,75% a quella tra il 3,75% e il 4%.
Trump, inoltre, ha ripreso una delle minacce avanzate nei giorni scorsi nel caso in cui la FES non avesse tagliato i tassi: «se smettessimo di commerciare con tutti i paesi con cui abbiamo un deficit - ovvero la maggior parte di essi - guadagneremmo almeno 1,5 trilioni di dollari all'anno. Il termine 'deficit' non è altro che un modo elegante per dire 'perdita'. Stiamo 'sostenendo' quasi tutti i paesi del mondo, e questa situazione non può più continuare», ha concluso il post in cui ha dato sfogo alla sua rabbia.
Parlando poi con giornalisti al suo arrivo in North Carolina, dove in seguito ha partecipato a un evento elettorale, Trump ha dichiarato di avere «ancora fiducia» in Warsh, aggiungendo di volere che il presidente della FED da lui fortemente voluto sia «indipendente».
«È una brava persona, Kevin Warsh, ma per quanto possa svolgere bene il suo lavoro, si trova di fronte a un board ostile», ha detto Trump. «Stanno alzando i tassi per mettermi in difficoltà il più possibile (...) Quindi li stanno alzando solo per motivi politici: è un rialzo contro Trump», ha rincarato.
A un commento sulle motivazioni addotte da Warsh sul rialzo dei tassi da 25 punti base come un'azione giusta e responsabile e in linea con il mandato affidato dal Congresso, il presidente ha osservato di non sapere a «cosa si riferisca, ma dico che i tassi sono troppo alti. No, non credo. A mio parere - e me ne intendo di queste cose - i tassi di interesse sono eccessivi. Noi dovremmo avere i tassi più bassi al mondo».