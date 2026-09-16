La Fed rialza i tassi di 25 punti base
Si tratta della prima volta negli ultimi tre anni
WASHINGTON - La Federal Reserve (Fed) rialza i tassi di interesse nella terza riunione del board con Kevin Warsh presidente. Il costo del denaro, in linea con le attese, sale dalla forchetta tra il 3,50% e il 3,75% a quella tra il 3,75% e il 4%.
Si tratta del primo aumento da luglio del 2023: da allora, prima della decisione di oggi, il Fomc (Federal open market committee, l'organo della Fed che decide la politica monetaria degli Stati Uniti, ndr) aveva ridotto i tassi sei volte, per un totale di 175 punti base.
La Fed vede un altro rialzo dei tassi entro la fine dell'anno per contrastare l'inflazione. Lo riferisce la nota diffusa al termine della riunione del Fomc che ha deciso di rialzare i tassi con un voto unanime di 12 a zero.
Durante la riunione a porte chiuse di due giorni, il Fomc ha rivisto le previsioni per l'economia Usa: l'inflazione al 3,7% su base annua entro la fine del 2026, secondo la mediana delle proiezioni, rispetto al 3,6% stimato nella riunione di giugno. I tassi di interesse di riferimento si attesteranno tra il 4%-4,25% entro la fine dell'anno, sopra del livello annunciato oggi.
Per la Casa Bianca si tratta di una decisione «infelice». Lo ha affermato il portavoce della Casa Bianca Kush Desai. «La decisione piuttosto infelice della Fed di alzare i tassi di interesse non era, dal punto di vista dell'amministrazione, sostenuta da motivazioni economiche particolarmente convincenti», ha messo in evidenza.