Cerca e trova immobili
Segnalaci
STATI UNITI

La Fed rialza i tassi di 25 punti base

Si tratta della prima volta negli ultimi tre anni
La Fed rialza i tassi di 25 punti base
Deposit Photos
Fonte Ats Ans
di Redazione
La Fed rialza i tassi di 25 punti base
Si tratta della prima volta negli ultimi tre anni

WASHINGTON - La Federal Reserve (Fed) rialza i tassi di interesse nella terza riunione del board con Kevin Warsh presidente. Il costo del denaro, in linea con le attese, sale dalla forchetta tra il 3,50% e il 3,75% a quella tra il 3,75% e il 4%.

Si tratta del primo aumento da luglio del 2023: da allora, prima della decisione di oggi, il Fomc (Federal open market committee, l'organo della Fed che decide la politica monetaria degli Stati Uniti, ndr) aveva ridotto i tassi sei volte, per un totale di 175 punti base.

La Fed vede un altro rialzo dei tassi entro la fine dell'anno per contrastare l'inflazione. Lo riferisce la nota diffusa al termine della riunione del Fomc che ha deciso di rialzare i tassi con un voto unanime di 12 a zero.

Durante la riunione a porte chiuse di due giorni, il Fomc ha rivisto le previsioni per l'economia Usa: l'inflazione al 3,7% su base annua entro la fine del 2026, secondo la mediana delle proiezioni, rispetto al 3,6% stimato nella riunione di giugno. I tassi di interesse di riferimento si attesteranno tra il 4%-4,25% entro la fine dell'anno, sopra del livello annunciato oggi.

Per la Casa Bianca si tratta di una decisione «infelice». Lo ha affermato il portavoce della Casa Bianca Kush Desai. «La decisione piuttosto infelice della Fed di alzare i tassi di interesse non era, dal punto di vista dell'amministrazione, sostenuta da motivazioni economiche particolarmente convincenti», ha messo in evidenza.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
federal reservepolitica monetariastati unititassi di interesse
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto
LIVE
BELLINZONESE
1 gior

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto

Sono morti il pudore e la decenza
LIVE
BELLINZONA
11 ore
83
250

Sono morti il pudore e la decenza

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi
LIVE
ZURIGO
1 gior
32

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola
LIVE
LUGANO
10 ore

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola

Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni
LIVE
CRANS-MONTANA
2 gior
11

Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»
LIVE
LUGANO
15 ore
50
72

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»

Va a cercare funghi con il marito, donna scompare sul Sighignola
LIVE
CONFINE
2 gior

Va a cercare funghi con il marito, donna scompare sul Sighignola

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti
LIVE
CANTONE / VALLESE
6 ore

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti

«Il richiedente asilo mi ha spaccato lo scooter. Ora chi paga?»
LIVE
CANTONE
2 gior
134
271

«Il richiedente asilo mi ha spaccato lo scooter. Ora chi paga?»

Il figlio compie due anni il giorno del volo per Basilea: EasyJet nega l'imbarco
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
3 gior
72
110

Il figlio compie due anni il giorno del volo per Basilea: EasyJet nega l'imbarco

L'educatrice se ne torna a casa e dimentica un bimbo malato al doposcuola
LIVE
ZURIGO
2 gior
16
79

L'educatrice se ne torna a casa e dimentica un bimbo malato al doposcuola

Ambrì in grave crisi finanziaria? Parola a Filippo Lombardi
LIVE
HCAP
2 gior
58
89

Ambrì in grave crisi finanziaria? Parola a Filippo Lombardi

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso
LIVE
TRAFFICO
1 gior
4
55

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega
LIVE
SOLETTA
1 gior
7
18

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»
LIVE
CANTONE
7 ore
56
109

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»

Alla fine per Veletta è impresa: «A un certo punto c'era un delfino che nuotava con me»
LIVE
ITALIA
2 gior
9
59

Alla fine per Veletta è impresa: «A un certo punto c'era un delfino che nuotava con me»

Petroliera urta una mina navale ed esplode nello stretto di Hormuz
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
24

Petroliera urta una mina navale ed esplode nello stretto di Hormuz

«C’è chi decide di morire un mese dopo la diagnosi, e chi aspetta troppo e perde il treno»
LIVE
CANTONE
1 gior

«C’è chi decide di morire un mese dopo la diagnosi, e chi aspetta troppo e perde il treno»

Due cani finiti nei guai
LIVE
MAGGIA
1 gior
22
97

Due cani finiti nei guai

La coda dei semafori di Cadenazzo arriva fino a... Berna
LIVE
CANTONE
2 gior
100
172

La coda dei semafori di Cadenazzo arriva fino a... Berna

Vino zuccherato illegalmente, sanzionate due cantine
LIVE
VAUD
2 gior
6
12

Vino zuccherato illegalmente, sanzionate due cantine

Cervo ucciso e portato via dall'Italia in volo: è un affare tutto ticinese
LIVE
CONFINE
1 gior
39
115

Cervo ucciso e portato via dall'Italia in volo: è un affare tutto ticinese

Uccide e trasporta il cervo dall'Italia in elicottero: multato cacciatore svizzero
LIVE
CONFINE
2 gior
29
88

Uccide e trasporta il cervo dall'Italia in elicottero: multato cacciatore svizzero

Fregati dai "compro oro"
LIVE
SVIZZERA
4 ore
2
14

Fregati dai "compro oro"

Daniel Maldini, il Cagliari smentisce: «Test tossicologici negativi»
LIVE
MILANO
2 gior
22
43

Daniel Maldini, il Cagliari smentisce: «Test tossicologici negativi»

Sfreccia a 236 all'ora sulla A2: arrestato un 22enne
LIVE
LUCERNA
2 gior
7

Sfreccia a 236 all'ora sulla A2: arrestato un 22enne

Precipita cercando funghi: recuperato dalla Rega
LIVE
CONFINE
1 gior
22
20

Precipita cercando funghi: recuperato dalla Rega

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video
LIVE
CANTONE
12 ore
3
72

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
13 ore
47
88

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera

Tragico schianto con il pullman: aperto un procedimento penale contro l'autista
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Tragico schianto con il pullman: aperto un procedimento penale contro l'autista

Hospita, Pronzini sbotta in Gran Consiglio: «Qui abbiamo tutti gli stessi diritti!»
LIVE
CANTONE
2 gior
37
105

Hospita, Pronzini sbotta in Gran Consiglio: «Qui abbiamo tutti gli stessi diritti!»

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate
LIVE
SVITTO/SOLETTA
12 ore
16
30

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate

Coco è stato ritrovato: il video
LIVE
MONTE CARASSO / SEMENTINA
3 gior
7
152

Coco è stato ritrovato: il video

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»
LIVE
CANTONE
1 gior
5
65

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»
LIVE
SVIZZERA
11 ore
9
61

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»

«Prima il danno, poi anche il conto?»
LIVE
CANTONE
2 gior
30
58

«Prima il danno, poi anche il conto?»

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»
LIVE
CALCIO
1 gior
24
55

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»

L’uomo del cioccolato abita nel Luganese
LIVE
CANTONE
2 gior
3
20

L’uomo del cioccolato abita nel Luganese

Cadavere trovato sotto un ponte: era uno svizzero
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
2 gior
18

Cadavere trovato sotto un ponte: era uno svizzero

«È questo, lo sport» Atlete replicano a Sydney Sweeney
LIVE
SPORT
2 gior
11
28

«È questo, lo sport» Atlete replicano a Sydney Sweeney

Lo strano destino dei bagagli perduti
LIVE
FOCUS
2 gior
12

Lo strano destino dei bagagli perduti

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo
LIVE
BERNA
1 gior
10

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo

Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito
LIVE
CONFINE
1 gior

Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito

Alcol? Droga? «Maldini ha preso schiaffoni»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
15 ore
20

Alcol? Droga? «Maldini ha preso schiaffoni»

Scontro in laguna a Venezia, lui muore e la moglie è dispersa
LIVE
ITALIA
2 gior

Scontro in laguna a Venezia, lui muore e la moglie è dispersa

Gasolio da riscaldamento e benzina sempre più cari: acquistare subito o aspettare?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
10
39

Gasolio da riscaldamento e benzina sempre più cari: acquistare subito o aspettare?

Stessa uniforme a scuola: il Ticino si divide
LIVE
CANTONE
7 ore
56
93

Stessa uniforme a scuola: il Ticino si divide

Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto
LIVE
LOCARNO
9 ore
12

Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto

Stesso istituto, stesso look: la scuola ticinese del futuro sarà in divisa? Sei d'accordo?
LIVE
BELLINZONA
1 gior
95
206

Stesso istituto, stesso look: la scuola ticinese del futuro sarà in divisa? Sei d'accordo?

A sorpresa in Ticino gli affitti in picchiata: negli annunci il calo è del 10,9%
LIVE
CANTONE
1 gior
4
43

A sorpresa in Ticino gli affitti in picchiata: negli annunci il calo è del 10,9%

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Hegseth vuole solo soldati belli... e di carattere
LIVE
STATI UNITI
4 ore
12
28

Hegseth vuole solo soldati belli... e di carattere

Incendio alle porte di Como: 440mila euro per il Monte Goj
LIVE
ITALIA
5 ore
2

Incendio alle porte di Como: 440mila euro per il Monte Goj

Tumore del pancreas, un esame del sangue per la diagnosi precoce
LIVE
STATI UNITI
5 ore
7

Tumore del pancreas, un esame del sangue per la diagnosi precoce

Nonna ucraina neutralizza un drone russo
LIVE
UCRAINA
6 ore
4
52

Nonna ucraina neutralizza un drone russo

Lombardia, stop ai diesel Euro 5 dal 1° ottobre
LIVE
ITALIA
6 ore
5
36

Lombardia, stop ai diesel Euro 5 dal 1° ottobre

È morto a 112 anni l'uomo più anziano d'Europa
LIVE
ITALIA
7 ore

È morto a 112 anni l'uomo più anziano d'Europa

Il petrolio cala, le borse crescono
LIVE
EUROPA
7 ore
3
4

Il petrolio cala, le borse crescono

Palazzo crollato, almeno 14 morti e un centinaio di dispersi
LIVE
STRISCIA DI GAZA
8 ore

Palazzo crollato, almeno 14 morti e un centinaio di dispersi

«L'ntelligence russa pianifica omicidi mirati in USA e UE»
LIVE
STATI UNITI
9 ore
10
67

«L'ntelligence russa pianifica omicidi mirati in USA e UE»

Hashim Thaci condannato a 25 anni per crimini di guerra
LIVE
KOSOVO
10 ore
5
23

Hashim Thaci condannato a 25 anni per crimini di guerra