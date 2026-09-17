Arrestato pusher itinerante (con mezzo chilo di cocaina in casa)

Durante i servizi di osservazione, la polizia ha identificato diversi acquirenti che, subito dopo gli incontri con il sospettato, sono stati trovati in possesso di cocaina appena acquistata. Per loro è scattata la sanzione amministrativa per detenzione di stupefacenti a uso personale.

Il blitz è scattato dopo giorni di appostamenti: il 28enne è stato fermato e trovato in possesso di 17 dosi di cocaina, per un totale di 9,80 grammi, oltre a 375 euro in contanti. La perquisizione è proseguita nell'abitazione dell'uomo, dove gli agenti hanno scoperto circa mezzo chilo di cocaina suddiviso in due panetti avvolti nel nastro adesivo e altri 2.650 euro nascosti sotto il letto. Una somma che, secondo gli investigatori, rappresenta il provento dell'attività di spaccio, considerando che l'uomo è disoccupato e irregolare sul territorio.