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Arrestato pusher itinerante (con mezzo chilo di cocaina in casa)

Le manette sono scattate ai polsi del 28enne dopo giorni di appostamenti
Arrestato pusher itinerante (con mezzo chilo di cocaina in casa)
QUESTURA DI COMO
Fonte Questura di Como
elaborata da Redazione
Arrestato pusher itinerante (con mezzo chilo di cocaina in casa)
Le manette sono scattate ai polsi del 28enne dopo giorni di appostamenti

COMO - La Polizia di Stato di Como ha compiuto nei giorni scorsi un'operazione della Squadra Mobile ha portato all'arresto di un cittadino albanese di 28 anni, irregolare in Italia e già noto alle forze dell'ordine.

L'indagine è partita dopo un attento monitoraggio degli spostamenti dell'uomo, che si muoveva costantemente in auto tra diversi quartieri di Como. Gli agenti hanno osservato il suo comportamento tipico degli spacciatori itineranti: brevi soste in vari punti della città, presumibilmente per incontrare clienti e consegnare le dosi di droga.

Durante i servizi di osservazione, la polizia ha identificato diversi acquirenti che, subito dopo gli incontri con il sospettato, sono stati trovati in possesso di cocaina appena acquistata. Per loro è scattata la sanzione amministrativa per detenzione di stupefacenti a uso personale.

Il blitz è scattato dopo giorni di appostamenti: il 28enne è stato fermato e trovato in possesso di 17 dosi di cocaina, per un totale di 9,80 grammi, oltre a 375 euro in contanti. La perquisizione è proseguita nell'abitazione dell'uomo, dove gli agenti hanno scoperto circa mezzo chilo di cocaina suddiviso in due panetti avvolti nel nastro adesivo e altri 2.650 euro nascosti sotto il letto. Una somma che, secondo gli investigatori, rappresenta il provento dell'attività di spaccio, considerando che l'uomo è disoccupato e irregolare sul territorio.

Al termine degli accertamenti, il 28enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito nel carcere di Como.

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