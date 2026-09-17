Polonia
Esercitazioni per la difesa, chiusi due aeroporti
Le chiusure sono state decise in risposta agli attacchi russi con droni contro l'Ucraina occidentale.
Imago (archivio)
Fonte Ats Ans
Esercitazioni per la difesa, chiusi due aeroporti
Le chiusure sono state decise in risposta agli attacchi russi con droni contro l'Ucraina occidentale.
VARSAVIA - La Polonia ha temporaneamente chiuso gli aeroporti di Lublino e Rzeszów per «operazioni di aviazione militare»: comunica l'Agenzia polacca per i servizi di navigazione aerea. Il Comando operativo delle forze armate ha dichiarato che le operazioni erano «collegate agli attacchi russi con velivoli a reazione senza pilota sul territorio occidentale dell'Ucraina».
«I sistemi di difesa aerea terrestri e i sistemi di ricognizione radar hanno raggiunto uno stato di prontezza operativa. Le azioni hanno carattere preventivo per garantire sicurezza e protezione dello spazio aereo, nelle aree adiacenti alle regioni minacciate».
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