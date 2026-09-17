Esercitazioni per la difesa, chiusi due aeroporti

VARSAVIA - La Polonia ha temporaneamente chiuso gli aeroporti di Lublino e Rzeszów per «operazioni di aviazione militare»: comunica l'Agenzia polacca per i servizi di navigazione aerea. Il Comando operativo delle forze armate ha dichiarato che le operazioni erano «collegate agli attacchi russi con velivoli a reazione senza pilota sul territorio occidentale dell'Ucraina».