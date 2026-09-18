Auto contro moto sulla A2 all'altezza di Mendrisio

La Polizia sta gestendo la circolazione sul tratto interessato e ha veicolato il traffico su una sola corsia. Sono quindi previsti rallentamenti.

Da noi contattata, la Polizia cantonale ha confermato che il motociclista è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Non sono al momento note le sue esatte condizioni di salute.