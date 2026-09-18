MENDRISIO
Auto contro moto sulla A2 all'altezza di Mendrisio
L'incidente si è verificato in direzione nord. Sul posto ci sono i soccorsi e la polizia. Sulla tratta la circolazione è al momento ristretta a una corsia e si prevedono rallentamenti.
Tipress
Fonte Red
Auto contro moto sulla A2 all'altezza di Mendrisio
L'incidente si è verificato in direzione nord. Sul posto ci sono i soccorsi e la polizia. Sulla tratta la circolazione è al momento ristretta a una corsia e si prevedono rallentamenti.
MENDRISIO - Incidente stamattina intorno alle 6.40 sulla A2, in direzione nord, nei pressi dell'entrata di Mendrisio. Nello scontro sarebbero rimaste coinvolte almeno un'auto e una moto.
Sul posto è già intervenuta un'ambulanza del SAM. Sono stati degli automobilisti, che hanno assistito alla scena, i primi a soccorrere il centauro caduto a terra.
La Polizia sta gestendo la circolazione sul tratto interessato e ha veicolato il traffico su una sola corsia. Sono quindi previsti rallentamenti.
Da noi contattata, la Polizia cantonale ha confermato che il motociclista è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Non sono al momento note le sue esatte condizioni di salute.
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