Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa

Davanti alla scuola, i contatti sarebbero rari. «Nessuno osa avvicinarsi, tutti sono a disagio. La maestra è l'unica persona con cui parla», confida una madre di famiglia al quotidiano francese. Anche nel villaggio, gli abitanti affermano di incrociarla molto poco.

«Troppe sciocchezze, troppe bugie»

Questa solitudine si è ulteriormente accentuata dopo una violenta lite coniugale avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 agosto nello chalet di famiglia. Jacques Moretti, suo marito, avrebbe colpito la moglie, facendola finire in ospedale. Allertati dalle grida, alcuni vicini avevano avvertito la polizia. Il cinquantenne è stato poi posto in detenzione preventiva per violenze domestiche.